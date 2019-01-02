Нескольких пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске доставили на лечение в Москву
Среди них — спасенный 11-месячный мальчик Ваня Фокин. Он находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет, — рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Вместе с ребенком находятся родители. Помощь семье окажет представительство Челябинской области в Москве, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
Комментарии2
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tanyaya 02 января 2019 | 13:54
Дожили, не в Магнитогорске, ни в Челябинске медицины больше нет. Всех теперь везти в Москву?
satttana_perrrrkele 02 января 2019 | 14:00
Есть такое государство, которое помогает России: Москва. Там есть депутаны, дума, недопрезик-пересидент, которые принимают "законы", по своим, маскавским понятиям, но называют их российскими.
Давайте говорить прямо: не только рамзанка Дыров и его погань, но и все, кто не в Москве, нихрена не понимают в этой фигне