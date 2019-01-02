Нескольких пострадавших в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске доставили на лечение в Москву

Среди них — спасенный 11-месячный мальчик Ваня Фокин. Он находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни нет, — рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Вместе с ребенком находятся родители. Помощь семье окажет представительство Челябинской области в Москве, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.