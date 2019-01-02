Петренко: Следователи не  нашли следов взрывчатки и их компонентов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске

Следователи не нашли следов взрывчатки и их компонентов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она уточнила, что ведомство решило опубликовать предварительные данные расследования из-за сообщений, появляющихся в СМИ.

В СК подчеркнули, что отрабатываются все возможные версии произошедшего. Приоритетной считают взрыв бытового газа.