Петренко: Следователи не нашли следов взрывчатки и их компонентов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске
Следователи не нашли следов взрывчатки и их компонентов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она уточнила, что ведомство решило опубликовать предварительные данные расследования из-за сообщений, появляющихся в СМИ.
В СК подчеркнули, что отрабатываются все возможные версии произошедшего. Приоритетной считают взрыв бытового газа.
Комментарии10
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oneoretwo 02 января 2019 | 13:38
...света, если ты думаешь, что тебе ВСЕ докладывают, то собирай монатки и дуй в кащенко - возможно еще есть шанс.....
danko1 02 января 2019 | 14:01
oneoretwo: О взрыве бытового газа объявили с первых минут, хотя при взрыве газа всегда страдало несколько квартир или даже одна, а тут взрыв был как на Каширке и на Гурьянова.
Да и какие следы взрывчатки могут быть, если завалы еще не разобрали.
Наверное, носом определяли, нюхая.
oneoretwo 02 января 2019 | 14:03
danko1: ...после "учений с сахаром" возможно все, что угодно...
skuller 02 января 2019 | 13:40
Все сообщения о теракте идут с украинских аккаунтов , наши либерастные помойки потом эту дезинформацию продвигают дальше.
Один в один ситуация с " Зимней вишней"...
testmeter 02 января 2019 | 13:46
skuller: Могу тебе сообщить, что в Украине наоборот, как-раз осуждают попытки гэбнявых российских следаков перепихнуть эту трагедию на теракт. Ваши доблестные защитники оцепили здание и ищут взрывчатку, мешая спасателям и врачам
skuller 02 января 2019 | 13:52
testmeter: Это никак не отменяет того факта, что все аккаунты , зарегистрированные от лица магнитогорцев и пишущие о том,как их взрывают, зареганы ублюдками с Украины.
erpetkur 02 января 2019 | 13:49
И ведь не врут. Бытовой газ ведь это совсем не взрывчатка.
mulltipulti 02 января 2019 | 13:50
Один в один ситуация с " Зимней вишней"... <>может с каширкой?
tanyaya 02 января 2019 | 13:59
skuller, ты, помоечная пригожинская отсоска, ещё напиши тут, что гибель всех жителей этого подъезда в Магнитогорске организовали украинцы. Или кишка слаба, да и в методичке этого нет? А как тогда объяснишь тот факт, что мчс России три дня не подходило к эти завалам, а обжиралось водярой, пока там в завалах живые люди не замерзли и не превратились в жмуриков?
zibex 02 января 2019 | 14:07
Конечно не нашли, ну что вы!!
Подняли кусок бетона, осмотрели и не нашли!