Судьба 22 человек неизвестна после взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске
Погибли 19 человек. Сегодня из-под завалов вытащили тела ребенка, мужчины и женщины, — сообщает МЧС.
Сегодня в Челябинской области день траура.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Погибли 19 человек. Сегодня из-под завалов вытащили тела ребенка, мужчины и женщины, — сообщает МЧС.
Сегодня в Челябинской области день траура.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tanyaya 02 января 2019 | 13:33
Суки ибаные, почему вы не поставили по периметру тепловые пушки, почему ждали, когда все пострадавшие замёрзнут до смерти? Бляди прогнившие, а не мчс, только за свою шкуру трясётесь, а не за спасение пострадавших. Будьте вы прокляты!
Как там сказала жирная сучка дочка шойгу: "будем действовать по ситуации", вот и задействовались, все погибли, а вы в тёплых вагончиках шнапс распивали в то время, когда у людей прекращалось сердцебиение на жутком морозе.
Ещё раз: вам всем: и мчс-никам фальшивым, и бастрыкину, и путину, и дочкошойгу - будьте вы прокляты, нелюди!
inga_92_1 02 января 2019 | 14:06
tanyaya: трудно не согласиться
tanyaya 02 января 2019 | 13:45
Всё это мы видели много раз, начиная с домов на Гурьянова и Волоколамке, мы видели это в Норд-Осте, мы видели это в Буйнакске, мы видели по отношению к морякам подлодки Курск, мы всегда видели только равнодушие со стороны властей - пусть сдохнут, но нам не мешают воровать деньги!
Заипитесь, твари, с нас хватит! Жирная дочка Шойгу и носастая воровка-дочка Путина - вы на очереди! Теперь сдохнуть можете вы, а не мы и наши дети С нас хватит!!
inga_92_1 02 января 2019 | 14:04
Кошмар