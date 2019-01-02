Число погибших при ЧП в Магнитогорске увеличилось до 19 человек
Из-под завалов извлечено тело женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Из-под завалов извлечено тело женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Комментарии2
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belovnikita 02 января 2019 | 13:28
Уже ЧП. Скоро вообще бытовухой оформят
tanyaya 02 января 2019 | 13:31
Суки ибаные, почему вы не поставили по периметру тепловые пушки, почему ждали, когда все пострадавшие замёрзнут до смерти? Бляди прогнившие, а не мчс, только за свою шкуру трясётесь, а не за спасение пострадавших. Будьте вы прокляты!
Как там сказала жирная сучка дочка шойгу: "будем действовать по ситуации", вот и задействовались, все погибли, а вы в тёплых вагончиках шнапс распивали в то время, когда у людей прекращалось сердцебиение на жутком морозе.
Ещё раз: вам всем: и мчс-никам фальшивым, и бастрыкину, и путину, и дочкошойгу - будьте вы прокляты, нелюди!