Президент Всемирного бойцовского чемпионата уверен, что реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в этом году

Президент Всемирного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет уже в нынешнем году.

В начале октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После того боя завязалась массовая драка, и теперь бойцы ждут решения Атлетической комиссии. Команда Хабиба предполагает, что бойца могут отстранить на 9 месяцев. Так что с этой точки зрения вероятность реванша довольно высока.

Не сомневается в этом и президент UFC Дейна Уайт, заявивший, что все в мире хотят увидеть этот бой.

При этом Уайт не исключил, что до реванша с Конором Хабиб может сразиться с одним из главных претендентов на титульный бой в лёгком весе, например с американцем Тони Фергюсоном.

В прошлом руководство UFC четырежды пыталось организовать встречу Нурмагомедова и Фергюсона, но по разным причинам этот бой так и не состоялся.