Шесть человек стали жертвами железнодорожной аварии в Дании

Есть пострадавшие.

Информацию о погибших приводят СМИ со ссылкой на полицию и железнодорожную компанию. О раненых там ничего не сказали. На сайте датской телерадиокомпании DR говорится, что легко пострадали восемь человек. А всего в поезде находилось порядка 160 пассажиров.

Катастрофа произошла около 8 утра по местному времени (10 часов по Москве) на мосту Большой Бельт. Он пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия. Как сообщается, машинист пассажирского поезда резко затормозил из-за столкновения с неким предметом. По данным датских СМИ, это был кусок брезента, слетевший с крыши идущего навстречу грузового состава. Очевидец рассказал телеканалу TV2, что был слышен громкий звук, после чего в вагоне выбило три окна. Как передает Sky News, пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена.

Сейчас мост закрыт для движения. Число погибших и пострадавших, а также причина аварии уточняются.