Жириновский: В новом году не следует ожидать роста протестных настроений граждан
С таким прогнозом в интервью «Эху Москвы» выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский полагает, что власть со своей стороны не будет усиливать давление на общество. По его словам, серьезные проблемы с законом будут только у тех, кто организует уличные беспорядки.
Комментарии22
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vlad5522 02 января 2019 | 13:05
Дебил
danko_wurda 02 января 2019 | 13:07
vlad5522: хохлотролль дыбил ты пойдёшь на протесты? С неодекваткой бабкой данко1? Из маями? С дивана?
gordy 02 января 2019 | 13:20
"Владимир Жириновский полагает, что власть со своей стороны не будет усиливать давление на общество."
А как же рост налогов и платы за ЖКУ?
merelymy 02 января 2019 | 13:23
Правильно Жир говорит: неча шестерить - айда к Индийскому океану сапоги мыть.
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Стою я такая, вся вежливая, а тут кстати и Индейский океан в кустах.
Как стемнеет, будем брать.
danko_wurda 02 января 2019 | 13:05
На гражданка маями1 сотрёт свой диван в протестах. И сотрёт ладошки.
arye_11 02 января 2019 | 13:06
Нивы колосятся, стада тучнеют, заводы гудят, люди радуются. Все спокойно и стабильно...
А вот в России, наоборот, все хуже и хуже.
danko_wurda 02 января 2019 | 13:09
arye_11: член 3 колесный. Нивы. Все хуже. А вот. Всё.
ramen 02 января 2019 | 13:10
"Настоящая война начинается вдруг..." ("Убить дракона")
vova6_let 02 января 2019 | 13:10
Клоуны в цирке не будут протестовать ? Естественно, ведь все проблемы идут через этот цирк, называемый госдумой.
kreamssdick 02 января 2019 | 13:11
Старый клоун лопочет уже прямо что приказано. Видосиков на него у органов четыре ящика, мальчики-сауны
vatarasha 02 января 2019 | 13:13
Ну канеш, стадо без вождя ни куда.
testmeter 02 января 2019 | 13:13
Конечно, ожидать не следует. Ждать не придется. Они придут быстро безо всяких ожиданий
repmvbx 02 января 2019 | 13:15
Сын юриста совсем ошизел.
grs_alx_112018 02 января 2019 | 13:17
В конце концов старый клоун становится настолько жалким, что превращается просто в старого пидара. Даже мудаком не назовешь, просто старый жалкий пидар.
boris51 02 января 2019 | 13:17
Этот клоун все знает...
gvzdk 02 января 2019 | 13:19
Прогноз Жириновского может быть интересен только журналистам Эха...
stopkran1969 02 января 2019 | 13:34
gvzdk: прогноз от жирика не интересен, интересен диагноз
serjio99 02 января 2019 | 13:24
Он не дебил, как написал первый комментатор на этой странице. Хитро...пая, но пустышка.
В позапрошлом году в нашем одномандатном округе (один из московских) жириновец набрал полторы тысячи голосов против трехсот пятидесяти за "яблочника". Диву даюсь. Ну и вкусы у моих земляков.
iwan_feodorovich 02 января 2019 | 13:43
serjio99: Выиграть у "яблока" - невелика победа. Любой бы справился. даже я.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 02 января 2019 | 13:28
Февраль 17-го и для товарища Ленина стал полной неожиданностью...
captaingeorge 02 января 2019 | 13:29
Новогодние желания не всегда исполняются...
stalk25 02 января 2019 | 13:57
Протестных настроений не будет!
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Произнёс свою речь пламенный оппозиционный политик В. Жириновский....