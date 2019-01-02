Жириновский: В  новом году не  следует ожидать роста протестных настроений граждан

С таким прогнозом в интервью «Эху Москвы» выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский полагает, что власть со своей стороны не будет усиливать давление на общество. По его словам, серьезные проблемы с законом будут только у тех, кто организует уличные беспорядки.