Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с сегодняшнего дня
По решению городских властей, тарифы увеличены на 5 процентов. В частности, одна поездка в метро по карте «Тройка» будет стоить 38 рублей вместо прежних 36. Единый билет на 60 поездок теперь стоит 1900 рублей. В департаменте транспорта подчёркивают, что рост тарифов соответствует среднегодовому уровню инфляции.
Комментарии7
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vasya_von_smetankin 02 января 2019 | 13:13
Обама!
Отстань от нашего общественного транспорта!
Редиска ты.
vova6_let 02 января 2019 | 13:21
"По многочисленным просьбам трудящихся.." !
ymnik29 02 января 2019 | 13:34
Как так ? Дорожает же все только в Украине !
macclarren 02 января 2019 | 13:43
Нам на это демократически нас*ать и оппозиционно растереть. В европомойке билет в автобусе стоит два евро, и еврообалдуи даже не пищать про это. Стадо толерастов....
ft18 02 января 2019 | 13:56
macclarren: А зарплаты там - такие же, как в ПутоРоссии?
kaplan911 02 января 2019 | 13:54
Выросли налоги, НДС, пенсионный возраст, цены ЖКХ, транспорт, продукты......
Путинизм во всей своей красе.
nalix 02 января 2019 | 13:58
А 95 % населения -нравится !