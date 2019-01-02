Жизнь 11-месячного ребёнка, спасённого в Магнитогорске и перевезённого в Москву, вне опасности

Полчаса назад об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ребёнок находится в Институте неотложной детской хирургии. Его руководитель Леонид Рошаль сообщил, что состояние младенца остаётся тяжёлым. Он заверил, что его институт располагает большим опытом лечения детей с подобным диагнозом. Также Леонид Рошаль сказал, его клинике есть всё, что необходимо.