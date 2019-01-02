Жизнь 11-месячного ребёнка, спасённого в Магнитогорске и перевезённого в Москву, вне опасности
Полчаса назад об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ребёнок находится в Институте неотложной детской хирургии. Его руководитель Леонид Рошаль сообщил, что состояние младенца остаётся тяжёлым. Он заверил, что его институт располагает большим опытом лечения детей с подобным диагнозом. Также Леонид Рошаль сказал, его клинике есть всё, что необходимо.
Комментарии1
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a_buvgrobu 02 января 2019 | 13:03
31-го в день трагедии Скворцова оперативно с места обрушения заявила, что для помощи пострадавшим все имеется на месте- в Магнитогорске и в доказательство даже посетила с президентом измазанного зеленкой мальчика в районной больнице . Все улетели, а тут неожиданное чудо -спасенный младенец и момент истины -ни в районном ни в областном центре медицины нет -только Москва. . Почему тогда самолет не вылетал сразу после взрыва с бригадой реанимации и какой был смысл прилета Скворцовой 31 декабря кроме пиара в красивой шубе ?