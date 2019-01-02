В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших
Под обломками жилого дома были обнаружены ещё несколько тел. Таким образом, спустя двое суток после обрушения одной из секций многоэтажки, неизвестна судьба примерно 20-ти человек.
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Под обломками жилого дома были обнаружены ещё несколько тел. Таким образом, спустя двое суток после обрушения одной из секций многоэтажки, неизвестна судьба примерно 20-ти человек.
Комментарии2
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a_buvgrobu 02 января 2019 | 13:07
Почему на западе такое не происходит?! Там датчики на газ висят в квартирах и коридоре повсеместно что-ли?
tanyaya 02 января 2019 | 13:22
Суки ибаные, почему вы не поставили по периметру тепловые пушки, почему ждали, когда все пострадавшие замёрзнут до смерти? Бляди прогнившие, а не мчс, только за свою шкуру трясётесь, а не за спасение пострадавших. Будьте вы прокляты!
Как там сказала жирная сучка дочка шойгу: "будем действовать по ситуации", вот и задействовались, все погибли, а вы в тёплых вагончиках шнапс распивали в то время, когда у людей прекращалось сердцебиение на жутком морозе.
Ещё раз: вам всем: и мчс-никам фальшивым, и бастрыкину, и путину, и дочкошойгу - будьте вы прокляты, нелюди!