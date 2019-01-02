Никаких политических и экономических потрясений в новом году ждать не стоит – Жириновский
Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Никаких потрясений быть не должно. Количество рабочих мест будет увеличиваться. Цены быстро расти не должны, поскольку у нас хватает ресурсов. Никакого закручивания гаек не будет», — сказал он.
В.Жириновский также исключил возможность проведения досрочных выборов в России.
Вместе с тем политик сообщил о планах внести «поправки в Конституцию с точки зрения увеличения полномочий Федерального собрания». «Также можно ожидать изменений, связанных с выборами губернаторов», — добавил он.
В.Жириновский считает, что в целом жизнь в России «будет тихой и спокойной». «Для роста протестных настроений оснований нет — у людей есть работа, еда, возможность строить и снимать жилье», — пояснил он.
Кроме того, В.Жириновский уверен, что в 2019 году санкционное давление на Россию будет ослаблено, «так как изоляция такого огромного государства невозможна».
Комментарии8
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i_c_e 02 января 2019 | 12:51
Интересно, о какой стране Жирик говорил?
kypykyky 02 января 2019 | 12:51
повыскакивали клоуны. скучно, говоришь, будет? ну ну
sedoi63 02 января 2019 | 12:53
Кому-то интересно мнение этого старого пидора?
lager23 02 января 2019 | 12:53
Клоун сбрендил!
dennik 02 января 2019 | 12:53
Получил методичку из АП :-)))
puli2_4 02 января 2019 | 12:54
Вы у власти это уже катастрофа . А вам конечно хочется спокойствия как на кладбище .
nehoroshiy 02 января 2019 | 13:03
Послушать представителей власти разных уровней, у нас вырисовывается чёткий и конкретный план на ближайший год- "у нас что-то должно быть, а чего-то не должно".
stalk25 02 января 2019 | 13:33
Протестных настроений не будет!
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Произнёс свою речь пламенный оппозиционный политик В. Жириновский....