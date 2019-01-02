Никаких политических и экономических потрясений в новом году ждать не стоит – Жириновский

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Никаких потрясений быть не должно. Количество рабочих мест будет увеличиваться. Цены быстро расти не должны, поскольку у нас хватает ресурсов. Никакого закручивания гаек не будет», — сказал он.

В.Жириновский также исключил возможность проведения досрочных выборов в России.

Вместе с тем политик сообщил о планах внести «поправки в Конституцию с точки зрения увеличения полномочий Федерального собрания». «Также можно ожидать изменений, связанных с выборами губернаторов», — добавил он.

В.Жириновский считает, что в целом жизнь в России «будет тихой и спокойной». «Для роста протестных настроений оснований нет — у людей есть работа, еда, возможность строить и снимать жилье», — пояснил он.

Кроме того, В.Жириновский уверен, что в 2019 году санкционное давление на Россию будет ослаблено, «так как изоляция такого огромного государства невозможна».