Мария Шарапова не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Ее соперница не смогла завершить матч из-за травмы.

Соперницей пятикратной победительницы турниров большого Шлема была хозяйка кортов Сильюй Ван. 17-летняя китаянка в мировой табели о рангах идет лишь в восьмой сотне. И сыграть на домашнем турнире смогла только благодаря уайлд-кад – специальному приглашению организаторов.

Тем не менее легкой прогулки в четвертьфинал у Шараповой не поучилось. Более того, первый сет россиянка проиграла представительнице Китая на тай-брейке. А во второй партии уступала со счетом 0-2. Именно в этот момент Ван почувствовала боли в ноге. Шарапова взяла 5 очков подряд, после чего юная китаянка вынуждена была сняться с матча из-за травмы.

После игры Мария поспешила успокоить свою соперницу, отметив, что та сегодня «играла невероятно».