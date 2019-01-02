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Эксклюзив Эха 12:05, 02 января 2019

В Новом году в мире велика вероятность начала большой войны, считает политолог Сергей Караганов

В интервью «Эху Москвы» он отметил, что слабые элиты во многих странах не видят сейчас этой угрозы.

Сергей Караганов отметил, что на мировой арене появилось много новых игроков, которых не было ещё 30 лет назад, и это тоже повышает уровень нестабильности.

Комментарии

21

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lager23 02 января 2019 | 12:07

Параноик у власти — жди войны!

danko1 02 января 2019 | 12:11

lager23: Самая большая угроза исходит именно от Путина.
Это ничтожество, ставшее изгоем и бандитом, уже предупредил, что бьет первым.
И желает всем подохнуть, а россиян наглый лжец, взяв на себя функцию Бога, пообещал в рай отправить.
Но и тут врет.

danko_wurda 02 января 2019 | 12:35

danko1: старуха данко1 спец по войне. Самая. Лживая и наглая. Именно.

igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 12:17

lager23: вот и захрюкали путинские дрессированные талисманы Нового Года- готовят народ к затяжке поясным ремней на шее.

polsan 02 января 2019 | 12:24

igorrrpadlowitchs: Караганов отметил, что слабые элиты во многих странах не видят сейчас этой угрозы.
________________________
Ты смотри все слабые и глупенькие вокруг, а Караганов провидец! ) Больше ада!

gad123 02 января 2019 | 12:24

igorrrpadlowitchs: Ах, какой умный политолог!! Палаты! Номер шесть!.

putin_itogy 02 января 2019 | 12:08

Слава богу что в этом не будет повинна Северная Корея..
Ким Чен Ын семимильными шагами идёт на объединение с цивилизованным миром.
Война если и будет, только по одной причине, если табакерка не успеет раньше прилететь до старческого виска..

plank1957 02 января 2019 | 12:09

Путинская РФ и представляет самую высокую вероятность такой войны.

vasya_von_smetankin 02 января 2019 | 12:10

Путин = война.

piter_ug 02 января 2019 | 12:10

Пока у Жуликов и Воров детишки на Западе, войны можно не опасаться и просто следить, что они не собрались в стаи, закурлыкали и полетели в родные болота.
Хотя, может так статься, что потому и вывозят детишек, что они там будут в безопасности.

gregor 02 января 2019 | 12:12

Адекватные прогрессивные страны с адекватным большинством .....с качеством жизни , о войне не мечтают .
О войне мечтают и говорят про атомный пепел с восторгом ,только неадекватные , больные на голову и испорченный генофонд , особи .
Они же и не помнящие родства .
Поэтому в таких обществах нет ни дорог ,ни друзей .
Спят и видят ,как забраться в чужой огород и там нагадить .
Менталитет .

ura_123 02 января 2019 | 12:15

Хотелось бы подробностей,кто,где и когда готовится к войне! Кто ещё в мире ”запустил” Авангард,чьи Искандеры до недавнего времени смеялись?

cimirse37 02 января 2019 | 12:17

"Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету..."

askol2016 02 января 2019 | 12:17

Путь гэбэшного бездаря: от рязанского сахара через магнитогорский сахар к полномасштабному военному конфликту с Западом. Эта схватка похоронит навсегда режим этих ублюдков и страна начнет путь к возрождению

alo0000 02 января 2019 | 12:20

Как же задолбали эти путитологи с конспирологией в своих воспалённых мозгах. Попрыгали бы что ли в окна! Жизнь миллиардов для них игра, итить!

sim 02 января 2019 | 12:23

Караганов - пропутинский политолог, даже, скорее - политтехнолог. Поэтому такой тезис из его уст лишь подтверждение, что режим готовит большую заваруху на финальной стадии своего существования.
Попадёт всем нехило.

profi1962 02 января 2019 | 12:25

А главный затейник Россия во главе со своим императором с голой жопой.

pravdatut 02 января 2019 | 12:30

Караганов, противнейшей из противнейших , он помогает ОПГ испугать Запад.

tetriz 02 января 2019 | 12:34

Очень велика вероятность, что 2 идиота, стоящие во главе ядерных сверх-держав - наплюют друг другу в рожу и понажимают свои красные кнопки!...
Одна надежда на то, что Трамп всё-таки порядочное ссыкло, он не раз уже это показывал.
У него миллиардное состояние, ему есть что терять. А вот Путин - иное дело. Он крестик носит - это его билет в Рай. Главное - верить.... ^^

mulltipulti 02 января 2019 | 12:36

влезли в Сирию , помогаем решать проблему 1000-летнего этнического конфликта,потом удивляемся;-И чего у нас дома взрываются , и почему дальние подступы становятся такими ближними,
это надо же так разосраться со всем миром, что ВООБЩЕ не понятно откуда прилетает….

vadimp 02 января 2019 | 12:36

"... в мире велика вероятность начала большой войны ..."

Кто, с кем и за что воевать то будут? :)
Чем дальше в лес, тем стоймость "мозгов" в конечном продукте (в том что удовлетворяет потребности человека) все больше и больше, а "сырья" все меньше и меньше. А "мозги" не завоюешь. Дык за что воевать?

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