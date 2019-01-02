В Новом году в мире велика вероятность начала большой войны, считает политолог Сергей Караганов

В интервью «Эху Москвы» он отметил, что слабые элиты во многих странах не видят сейчас этой угрозы.

Сергей Караганов отметил, что на мировой арене появилось много новых игроков, которых не было ещё 30 лет назад, и это тоже повышает уровень нестабильности.