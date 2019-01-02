Гондурас намерен перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Эту идею президент страны Хуан Орландо Эрнандес обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео.

Переговоры руководителей Гондураса и Израиля, а также госсекретаря США состоялись в Бразилии, где проходила инаугурация ее нового президента Жаира Болсонару. Эрнандес, Нетаньяху и Помпео договорились провести встречи в столицах каждой из стран, чтобы согласовать перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим. При этом Гондурас в ответ хочет, чтобы Израиль открыл свое посольство в столице страны Тегусигальпе в дополнение к консульству. Как пишет интернет-издание «NEWSru.co.il», содержание нового диппредставительства может обойтись еврейскому государству в миллион долларов ежемесячно. Кроме того, власти Гондураса хотят, чтобы Израиль поддерживал страну технологически. Как именно, издание не уточняет. Инициативу о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим парламент Гондураса поддержал еще в апреле прошлого года. Однако до недавнего времени власти страны не говорили публично о принятых для этого шагах.

Напомним, в мае прошлого года свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим перенесли США. После этого через два дня примеру Вашингтона последовала соседняя с Гондурасом Гватемала.