Скворцова: Жизнь 11-месячного ребёнка, спасённого в Магнитогорске и перевезённого в Москву, вне опасности
Полчаса назад об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ребёнок находится в Институте неотложной детской хирургии. Его руководитель Леонид Рошаль сообщил, что состояние младенца остаётся тяжёлым. Он заверил, что его институт располагает большим опытом лечения детей с подобным диагнозом. Также Леонид Рошаль сказал, его клинике есть всё, что необходимо.
Комментарии6
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putin_itogy 02 января 2019 | 12:04
Респект Герману Грефу за предоставленный бизнес-джет Гольфстрим G550!
Шувалов почему - то не озаботился тем что не касается его собачек Корге..
igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 12:10
putin_itogy: единственная хорошая новость из мордора!
igemon 02 января 2019 | 12:14
Удачи, малыш...
wild_division 02 января 2019 | 12:14
Знатно рапортнула.
piterrr 02 января 2019 | 12:25
Срочно гэбистской прошмандовке Скворцовой бюст на её родине, срочно!
sim 02 января 2019 | 12:25
В каком состоянии находится наша медицина, если в таком состоянии ребенка пришлось госпитализировать аж в Москву? А если бы этот случай не был бы таким резонансным, так и пришлось бы умирать в своём Магнитогорске или другом Мухосранске. А сколько реально умирает от низкого качества провинциальной медицины?