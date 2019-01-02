Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 16

Из-под завалов извлечены тела еще двух женщин.

25 жителей обрушившегося подъезда до сих пор официально числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы, но надежд на спасение людей остается все меньше. Как пишет «Интерфакс» на месте трагедии осталась дежурить лишь одна «скорая». Местные власти сообщают, что дополнительные бригады прибудут в случае необходимости. По данным МЧС остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами «Стрела-П» признаны пригодными для проживания.

Тем временем стало известно, что угрозы жизни чудом спасенного накануне 11-месячного младенца нет. Он был эвакуирован в Москву. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой состояние мальчика тяжелое, но стабильное.

Подъезд десятиэтажного дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. По официальным данным причиной ЧП стал взрыв газа. Ряд местных интернет-изданий предполагает, что имел место теракт.