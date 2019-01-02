Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 16
Из-под завалов извлечены тела еще двух женщин.
25 жителей обрушившегося подъезда до сих пор официально числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы, но надежд на спасение людей остается все меньше. Как пишет «Интерфакс» на месте трагедии осталась дежурить лишь одна «скорая». Местные власти сообщают, что дополнительные бригады прибудут в случае необходимости. По данным МЧС остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами «Стрела-П» признаны пригодными для проживания.
Тем временем стало известно, что угрозы жизни чудом спасенного накануне 11-месячного младенца нет. Он был эвакуирован в Москву. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой состояние мальчика тяжелое, но стабильное.
Подъезд десятиэтажного дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. По официальным данным причиной ЧП стал взрыв газа. Ряд местных интернет-изданий предполагает, что имел место теракт.
Комментарии4
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cimirse37 02 января 2019 | 12:04
Сейчас уже можно не спешить, поберечь спасателей. Потихоньку откопают и остальных.
laz89 02 января 2019 | 12:04
Не понимаю, почему никто не рассматривает версию, что по дому в Магнитогорске случайно попала сверхзвуковая ракета, которую Путин запустил, чтобы уничтожить проклятую Америку?
yralez 02 января 2019 | 12:21
Считайте, что новые поборы от газовиков мы уже получили.
Только на днях ободрали на 2,5 тысячи якобы на проверки и перезаключение договоров.
И вот опять.....
bravethinker 02 января 2019 | 12:22
А что там делают 100 следователей ??? Газовые баллоны проверяют что ли ???