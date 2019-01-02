Всемирное антидопинговое агентство разочаровано тем, что Россия не выполнила свои обязательства
Эксперты WADA до наступления Нового года так и не получили доступа к материалам из бывшей московской лаборатории. В результате, как сообщает агентство Reuters, будет рассмотрена возможность введения санкций против российского антидопингового агентства.
Комментарии8
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mikr 02 января 2019 | 11:45
По правилам ВАДА инспекция местных лабораторий должна выглядеть следующим образом:
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1. Комиссия ВАДА прибывает на место инспекции и привозит с собой аналитическое оборудование.
2. Проверяемая лаборатория имеет право со своей стороны убедиться в исправности этого оборудования. С этой целью применяется специальный контрольный комплекс препаратов, которые поставляет ВАДА именно для тестирования оборудования на местах. Если данные, полученные в результате анализа этих препаратов совпадают с паспортными данными этих препаратов, то оборудование считается исправным, и на него выдается местный сертификат.
3. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО местная лаборатория ОБЯЗАНА предоставить свои материалы и базы данных для проведения инспекции.
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Насколько всем известно, комиссия ВАДА вопреки установленному порядку не предоставила привезенное оборудование для местной поверки и сертификации. Соответственно, это оборудование не считается поверенным. В таком случае имеются основания предполагать, что результаты его работы будут искажены, вследствие чего могут пострадать невиновные спортсмены и спортивные ассоциации. Учитывая эти соображения РУСАДА принимает совершенно верное и абсолютно законное решение о недопущении комиссии ВАДА к инспекции лаборатории РУСАДА до момента предоставления всех необходимых сертификатов. Поэтому все претензии ВАДА к РУСАДА являются необоснованными, а в случае принятия каких-то санкций, они будут немедленно и успешно обжалованы в спортивном арбитраже САС.
cimirse37 02 января 2019 | 12:00
mikr: ВАДА устанавливает правила, а Минспорта РФ в течении 2-х лет их не выполняет. Вот и вся история.
alexey65 02 января 2019 | 11:46
Разочарованы?
Не может быть!
А ведь должны были проникнуться нашим величием, понять и простить!
cimirse37 02 января 2019 | 11:58
Разочаровано до слез.
vova6_let 02 января 2019 | 12:00
На хрена в это дело влез следственный комитет , который и стал тормозом в таком элементарном деле: передать анализы мочи, видишь-ли, баночки для проб не такие ?! Идиоты !!!
marchuk 02 января 2019 | 12:04
Ну, рассмотрите, рассмотрите. Не спеша. Условия "кредита" предусматривают... ))))))
mahnozlukka 02 января 2019 | 12:10
Ссориться ненада ВАДА))
sagen 02 января 2019 | 12:19
Велик наш Пушкин. Его знаменитое, посвященное ВААДу - ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад!