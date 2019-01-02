Извержение камчатского вулкана Шивелуч угрожает полету самолетов

На протяжении последних двух месяцев он неоднократно выбрасывал столбы пепла высотой в несколько километров.

Угрозу для самолетов представляет газопаровой шлейф с примесью пепла, который протянулся на 85 км к юго-востоку от вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Институт вулканологии Дальневосточного отделения РАН. По его данным, устойчивый шлейф установился на высоте до 4,5 км над уровнем моря. При этом умеренная парогазовая активность Шивелуча продолжается, добавили в институте. Там отмечают, что она может затронуть низколетящие самолеты. Сейчас Шивелучу присвоен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности. Между тем в МЧС рассказали, что международных воздушных трасс в районе извергающегося вулкана нет. В ведомстве также заверили, что пепел Шивелуча не угрожает ближайшим к нему населенным пунктам, передает агентство «Интерфакс». Вулкан вновь активизировался два месяца назад после годичного периода спокойствия. При том, что его высота составляет чуть более 3 км, столбы пепла, которые выбрасывает Шивелуч, за последние недели неоднократно превышали высоту в 5 км над уровнем моря.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки.