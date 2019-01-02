Авария на теплотрассе произошла в Самаре
Из-за этого около 30-ти многоквартирных домов переведены на резервную схему снабжения, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС. О том, какая температура сейчас в квартирах, информации нет. Восстановить подачу тепла планируется к 7-ми вечера.
Комментарии4
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peiper 02 января 2019 | 11:50
Пошёл путинский "прорыв"!
yralez 02 января 2019 | 11:58
Плюс не работают медицинские учреждения.
Наибольший падеж расеня наблюдается в 10 дневные НГ и майские отгулы бюджетных служащих, т.н. врачей.
vova6_let 02 января 2019 | 12:04
Побочный эффект от "вставания с колен " ?
ly4_sveta 02 января 2019 | 12:15
Как ни поднимают Самару, как ни ремонтируют, ни вылизывают,
и ни придают цивилизованный вид все губернаторы, начиная с
Титова, все равно рытвины, ухабы, прорывы, колдобины, провалы
и прочие завалы.