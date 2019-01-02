Авария на теплотрассе произошла в Самаре

Из-за этого около 30-ти многоквартирных домов переведены на резервную схему снабжения, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС. О том, какая температура сейчас в квартирах, информации нет. Восстановить подачу тепла планируется к 7-ми вечера.