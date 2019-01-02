Число погибших в Магнитогорске выросло до 16
Об этом сообщили в штабе поисково-спасательных работ. По-прежнему неизвестна судьба около 30 жильцов многоэтажного дома, одна из секций которого обрушилась после взрыва двое суток назад.
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Об этом сообщили в штабе поисково-спасательных работ. По-прежнему неизвестна судьба около 30 жильцов многоэтажного дома, одна из секций которого обрушилась после взрыва двое суток назад.
Комментарии3
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pravdatut 02 января 2019 | 11:37
Ещё дней 10 не спеша будут откапывать. Последние 5 дней и сообщать не будут.
kamen_12 02 января 2019 | 12:00
pravdatut: Что значит не спеша? Здание может обрушиться, люди рискуют жизнями.
benya_krik 02 января 2019 | 11:59
Чем-то напомнило деталями "спасательную операцию" АПЛ Курск