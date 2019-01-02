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11:30, 02 января 2019

Число погибших в Магнитогорске выросло до 16

Об этом сообщили в штабе поисково-спасательных работ. По-прежнему неизвестна судьба около 30 жильцов многоэтажного дома, одна из секций которого обрушилась после взрыва двое суток назад.

Комментарии

3

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pravdatut 02 января 2019 | 11:37

Ещё дней 10 не спеша будут откапывать. Последние 5 дней и сообщать не будут.

kamen_12 02 января 2019 | 12:00

pravdatut: Что значит не спеша? Здание может обрушиться, люди рискуют жизнями.

(комментарий скрыт)

benya_krik 02 января 2019 | 11:59

Чем-то напомнило деталями "спасательную операцию" АПЛ Курск

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