Работодатели с Нового года обязаны предоставлять своим сотрудникам оплаченные дни для прохождения диспансеризации

Впрочем, как пояснил «Эху Москвы» эксперт по трудовому праву, директор NS Consulting Дмитрий Кофанов, воспользоваться этой льготой на практике можно будет не всегда.

Дмитрий Кофанов отметил, что по новому закону день для медицинского обследования должен предоставляться 1 раз в 3 года. Льгота установлена только для тех, кто достиг предпенсионного возраста – проходить диспансеризацию можно будет каждый год.