В российском законодательстве не осталось такого понятия, как «дача»
С Нового года есть лишь две формы объединений: садоводческие и огороднические товарищества. Эта новация в конечном итоге ударит по карману садоводов, отметил в интервью «Эху Москвы» московский юрист Леонид Ольшанский.
Леонид Ольшанский уверен, что изначально у властей не было цели повысить сборы с населения. По его словам. Это стало побочным эффектом.
Комментарии12
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kreamssdick 02 января 2019 | 11:13
Зачем вам дача, если у нас есть наш Крым?
harra 02 января 2019 | 11:16
Эт выходит прав был золотов когда мычал, что у него нет ДАЧИ Микояна ? ))))
lager23 02 января 2019 | 11:26
изначально у властей не было цели повысить сборы с населения. По его словам. Это стало побочным эффектом.
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Если власть безмозгла, аморальна и корыстна, то всё вполне естественно.
vova6_let 02 января 2019 | 11:27
Леонид Ольшанский уверен, что изначально у властей не было цели повысить сборы с населения. По его словам. Это стало побочным эффектом." А по-моему это и было самым основным: содрать с людей побольше денег любым путем, т.к. это и есть "духовная скрепка".
sprav77 02 января 2019 | 11:28
Опять против людей. Этот закон придумал людоед.
nehoroshiy 02 января 2019 | 11:29
Похоже на коллективизацию со "случайными" поборами.
dadmorose 02 января 2019 | 11:30
А дача взятки??
ura_123 02 января 2019 | 11:31
И где же теперь прикажете отдыхать от подсчёта капустного навара золотову,в Майами???
grs_alx_112018 02 января 2019 | 11:33
А как же такая форма собственности как усадьба или загородный дом ? Епть - там налоги совсем другие.
И уже достали с так называемой дачей Микояна - укажите адрес или фотку киньте. Просто даже "ближняя дача" по нынешним меркам - сараюшка. Дача Хрущева - поверьте ни чего из ряда вон ))
kail34 02 января 2019 | 11:35
Понятия нет,а дачи есть! Чем отличаются умные от дураков? Первые смотрят,где люди ходят там и асфальтируют дорожки.А вторые тыкают пальцем и говорят:"здесь..." А лбди продолжат ходить там,где ходили годами.
ugas 02 января 2019 | 11:53
Наша власть будет нас доить любыми способами, пока не выдоит досуха. Это единственное, на что они способны.
delovoy_podolsk 02 января 2019 | 12:08
Паноптикум, какой-то - разговоры про случайный побочный эффект в виде увеличения платежей...
Они совсем людей за идиотов считают или сами настолько идиоты, что не могли просчитать эффект от своего законотворчества. И как понимать, нет понятия дачи? У меня в свидетельстве о праве владения на землю написано - "для дачного строительства", и не у меня у одного написано! С такой формулировкой люди покупали землю с пониманием того, что на приобретаемой земле будут строиться. А теперь что? Закон поменяли и думают всё? Люди миллионы отдавали, чтобы купить землю, в долги влезали, чтобы иметь свой дом на своей земле. А эти кретины считают, что они мгновенно поменяли планы сотен тысяч людей одним своим решением? Самоуверенности этих кретинов можно только позавидовать. Они думают создадут прецедент, снесут пару домов и люди будут строить только лёгкие садовые домики, а продолжать жить в цементных городских ночлежках?
Отсосут. В этом вопросе реально отсосут.