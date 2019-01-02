В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Согласно сообщению столичного Дептранса, в целом тарифы выросли примерно на пять процентов.

За проезд в метро или автобусе со 2 января придется платить больше – традиционное новогоднее подорожание не обошло ни один из популярных тарифов. К примеру, цена разового билета по карте «Тройка» выросла до 38 рублей. Тем, кто предпочитает «Единый» билет сразу на 60 поездок, также придется раскошелиться: теперь его стоимость вплотную приблизилась к двум тысячам рублей. Кроме того, срок действия этого билета был сокращен до полутора месяцев – власти утверждают, что большинство пассажиров успевали потратить все поездки в течение этого времени. Также в столичном департаменте транспорта заверили, что тарифы растут на уровне инфляции, а на росте стоимости проезда настаивали крупнейшие перевозчики.

Среди прочего, подорожали и безлимитные билеты, а некоторые другие были вовсе упразднены. Например, речь идет о «Единых» проездных на семь суток, 20 и 40 поездок.

Ранее в декабре власти также повысили стоимость парковок в столице. Кроме того, была отменена бесплатная парковка по воскресеньям.