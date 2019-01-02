В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Согласно сообщению столичного Дептранса, в целом тарифы выросли примерно на пять процентов.
За проезд в метро или автобусе со 2 января придется платить больше – традиционное новогоднее подорожание не обошло ни один из популярных тарифов. К примеру, цена разового билета по карте «Тройка» выросла до 38 рублей. Тем, кто предпочитает «Единый» билет сразу на 60 поездок, также придется раскошелиться: теперь его стоимость вплотную приблизилась к двум тысячам рублей. Кроме того, срок действия этого билета был сокращен до полутора месяцев – власти утверждают, что большинство пассажиров успевали потратить все поездки в течение этого времени. Также в столичном департаменте транспорта заверили, что тарифы растут на уровне инфляции, а на росте стоимости проезда настаивали крупнейшие перевозчики.
Среди прочего, подорожали и безлимитные билеты, а некоторые другие были вовсе упразднены. Например, речь идет о «Единых» проездных на семь суток, 20 и 40 поездок.
Ранее в декабре власти также повысили стоимость парковок в столице. Кроме того, была отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Комментарии14
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aisterh 02 января 2019 | 11:05
Столько прекрасных подарков! Не страна а Сказка!
mihan 02 января 2019 | 11:15
aisterh: aisterh: А какие мудрые то!!!
"Также в столичном департаменте транспорта заверили, что тарифы растут на уровне инфляции,"
То есть, от инфляции вы уже пострадали,ну а мы еще маленько вас обдерем...)))) На ту же сумму...
oblom0011 02 января 2019 | 11:27
mihan:
Совковое быдло, типа Вас, любезный Мишаня, не хотело ездить по 5 копеек... Совковое быдло хотело капитализма. Хавайте что заказывали - не обляпывайтесь.
lager23 02 января 2019 | 11:42
oblom0011: не путайте феодально-сословную природно-рентную клептократию с капитализмом или вы кремлебот?
oblom0011 02 января 2019 | 12:20
lager23:
Исходя из Вашего определения, - Чьх холопом будете, любезный?
Умора с вас, тупого совкового быдла, мнящего себя в либералах и не признавшего страстно желаемого капитализма... Спасибо Кровавым Комми, что сумели приучить вас элементарной грамотности и гигиене...
creta 02 января 2019 | 11:47
aisterh: Тарифы ненамного повышают каждый год. Это нормальная практика. А если Сказку хотите, то вам, уважаемый, в страну Хохляндия. Там практически на всё в разы поднимают цены. Вот где настоящая веселуха.
Но в России так не будет, потому что у нас президентом Великий Путин, а у хохлов петька-дурак.
hagana 02 января 2019 | 11:53
creta: Это что - неудачный юмор ?
sim202_ 02 января 2019 | 11:55
creta:
Мусор из Мацквы везут аж в Заполярье,
потому что у нас президентом Великий Путин
hamasmustdie 02 января 2019 | 11:24
"Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.
Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет наш народ.
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем"
harra 02 января 2019 | 11:26
Также в столичном департаменте транспорта заверили, что тарифы растут на уровне инфляции
Ну слава тебе ноги)))
Может хоть столичный департмент транспорта расскажет о реальной инфлянции в стране )))
snagging 02 января 2019 | 11:30
Нет ни одной страны в мире, где бы глумились над людьми, как в России. Да и люди терпеливые, бессловесные, готовые безропотно платить и кнута не надо. Никаких требований к власти нет и тем более спроса с чиновников. Даже 3 млн. подписей против пенсионной реформы собрать не могли, а 6 млн. открепились за неделю с приходом в МФЦ, чтобы проголосовать за Путина. Или это махинация власти или рабство.
i_c_e 02 января 2019 | 11:36
Даже уже не говорят что «для удобства пассажиров». Мне вот на 20 поездок самая удобная и выгодная была — наверное и многим другим, раз отменена.
lager23 02 января 2019 | 11:40
"Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1000 руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер – естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, – получит под 12 000 в год», – сказала Голикова (цитата ТАСС).
Путенская страна вранья и н@еб.лова!
vova6_let 02 января 2019 | 12:07
И все это "по многочисленным просьбам горожан" ?