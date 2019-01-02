Уральские СМИ: Причиной обрушения части жилой многоэтажки в Магнитогорске мог стать теракт

По данным уральских СМИ, на месте был обнаружен гексоген.

Место взрыва установлено – это квартира на третьем этаже, которую буквально за день до случившегося снял некий мужчина, пишут интернет-издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники. Они утверждают, что там были найдены следы взрывчатки. С ее помощью планировался теракт в торговом центре. Собеседники связываю обрушение здания со вчерашним взрывом в маршрутке, который произошел на том же проспекте Карла Маркса, где находится пострадавший дом. Власти Магнитогорска подтвердили гибель трех человек. Источники Znak.com 74.ru говорит, что это террористы. Они пытались отстреливаться.

Еще один ушел живым, его разыскивают. «Газель» загорелась в результате спецоперации по их задержанию. Впрочем, в региональном главке МВД это опровергли. Там сказали, что в автомобиле произошел хлопок. По предварительным данным, его причиной стала неисправность газового оборудования. Следственный комитет также официально заявил, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома не обнаружено. Подтверждений версии теракта нет. Ведомство отрабатывает все возможные версии произошедшего, но приоритетной является – взрыв бытового газа.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается. По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела 14 погибших. Судьба 27 человек остается неизвестной.