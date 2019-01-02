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11:01, 02 января 2019

Уральские СМИ: Причиной обрушения части жилой многоэтажки в Магнитогорске мог стать теракт

По данным уральских СМИ, на месте был обнаружен гексоген.

Место взрыва установлено – это квартира на третьем этаже, которую буквально за день до случившегося снял некий мужчина, пишут интернет-издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники. Они утверждают, что там были найдены следы взрывчатки. С ее помощью планировался теракт в торговом центре. Собеседники связываю обрушение здания со вчерашним взрывом в маршрутке, который произошел на том же проспекте Карла Маркса, где находится пострадавший дом. Власти Магнитогорска подтвердили гибель трех человек. Источники Znak.com 74.ru говорит, что это террористы. Они пытались отстреливаться.

Еще один ушел живым, его разыскивают. «Газель» загорелась в результате спецоперации по их задержанию. Впрочем, в региональном главке МВД это опровергли. Там сказали, что в автомобиле произошел хлопок. По предварительным данным, его причиной стала неисправность газового оборудования. Следственный комитет также официально заявил, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома не обнаружено. Подтверждений версии теракта нет. Ведомство отрабатывает все возможные версии произошедшего, но приоритетной является – взрыв бытового газа.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается. По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела 14 погибших. Судьба 27 человек остается неизвестной.

Комментарии

19

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vasya_von_smetankin 02 января 2019 | 11:05

И против кого будем на этот раз "сплачиваться?"
Или сценарий всё тот же?

oblom0011 02 января 2019 | 11:05


Шарварные автокефальщики сейчас молятся усим свитом, чтобы на них не подумали...

tag188 02 января 2019 | 11:27

oblom0011: Дурачок, если это теракт, то это значит что все эти ФСБ, МВД и прочие спецслужбы с неимоверно раздутыми штатами и бюджетом, а также лично "величайший геополитик вселенной" со своей "войной на дальних подступах" облажались по самые уши.

taglit 02 января 2019 | 11:16

Аркадий Бабченко

Россияне, а вот скажите. Я сейчас ничего не анализирую, ни на что не пытаюсь намекнуть, ничего не утверждаю. Просто вопрос. А вот если завтра по Первому каналу объявляют, что гексоген в Магнитогорске имеет украинское происхождение и ваша страна официально наносит ракетный удар по Харькову, вводит с трех сторон танковые колонны на Киев, Одессу и Днепр и бьет "Калибрами" по Бердянску и Мариуполю - ну или белорусское происхождение, не суть, и танки идут на Минск - что вы будете делать? По прежнему прятать голову в песок, и всеми силами стараться не замечать происходящего? Уедете? Запишетесь в добровольческие украинские батальоны? Будете организовывать подполье? Пойдете в принудительно-добровольное ополчение воевать с проклятой бандеровщиной? Вот что? Вы уже просчитывали свои будущие действия? Вопрос просто обычного практицизма. Вы же, надеюсь, понимаете, что вы уже в паре-другой шагов от этого? И что потом разговоры, что на самом-то деле вы были против - уже никакого значения иметь не будут?
Подумайте над этим.
Спокойной ночи.

perestarok 02 января 2019 | 12:12

taglit: "А вот если завтра по Первому каналу объявляют"

Вы правы! Два самолёта врезаются в башни-близнецы и потом Россия разбомбила Ирак и Ливию. И русские по этому поводу высказались, что они были против, но это не имело уже никакого значения.
А Вы Бабченко с того света? Как там? Говорят тоже бардак жуткий?

alex949 02 января 2019 | 11:21

Кому больше верим - Знак.кому или След.кому - вопрос риторический- ЦРУ и СБУ !

ura_123 02 января 2019 | 11:26

alex949: Пригожина,в твоём случае только пригожину.

yralez 02 января 2019 | 11:22

Гексоген это фирменный знак.
По нему террористы сразу известны

ura_123 02 января 2019 | 11:28

yralez: Гексоген...гексоген... что-то знакомое... Рязанский сахар?

ugas 02 января 2019 | 11:32

yralez: Ладно, если это, действительно, террористы... А что, если это опять ФСБ развлекается? Может, захотелось поднять рейтинг главного. То то он помчался высказывать соболезнования лично. В нашем дурдоме все во-зможно.

secondvenmud 02 января 2019 | 11:23

Официальное заявление - следов взрывчатого вещества не обнаружено.
Под завалами еще больше половины тел, значит разбирают обломки верхних этажей, а торопливость отрицания теракта свидетельство обратного.

smith_1984_ 02 января 2019 | 11:24

Мне кажется по логике ,если это действительно не бытовой газ ,потом наверно по логике надо будет расследовать это ,что значит скажут ,спец службы наверно расследуют что это было и т.д. ,и потом наверно по логике будут делаться какие то выводы ,но возможно даже не обязательно такие кровожадные ,возможно по логике .

plank1957 02 января 2019 | 11:27

Если бытовым газом можно вот так запросто разрушить целый подъезд, то почему его подача в жилые помещения практически не регламентируется? Не потому ли, что взрыв бытового газа не столь разрушителен? Кстати, а где комментарии химиков насчет взрыва бытового газа?

mas_mas 02 января 2019 | 11:35

Углём надо отапливаться, углём. И дёшево, и безопасно. А то что-то газа многовато в новостях...И Миллер молчит...

demosua 02 января 2019 | 12:19

mas_mas: валежником лучше. И многоэтажки не строить. А то тут всё гадают - в какой век страну возвращают. Я думаю в 12-й примерно. Все будут счастливы...

(комментарий скрыт)

ostapba 02 января 2019 | 11:39

Нужно произвести следственный эксперимент..
В соседний подьезд заложить гексаген..
А через один открыть газовые краны.
А в следующий подъезд собрать всех самогонщиков этого ЖЭКа..
Ну и вскрытие покажет, кто был прав.
В натуре даже..

pravdatut 02 января 2019 | 11:50

Правительству необходимо на первое место в Программе поставить майскую программу:
вместо танков и ракет необходимо наладить производство новых газовых плит с автоматическим отключением газа при погасании пламени.

ostapba 02 января 2019 | 12:00

Сколько лет может служить газопроводная труба??
При взаимодействии газа, если он, газ, насыщен присадками на основе серы, для определения возможных утечек.. внутри трубы образуется слой окислов со всей таблицей менделеева..
Именно поэтому металлоприемки НЕ принимают в утиль газовые баллоны.
Так что тут, как говорится в известном анекдоте:
"..систему нужно менять!!!!"..
Даже..
Вопрос не праздный...

ly4_sveta 02 января 2019 | 12:10

Все может быть. Странно то, что сразу выдвинули одну
версию о взрыве газа, как так? Ещё ничего не расследовав
и не до чего не докопавшись? И ещё одна странность -
Путин сразу примчался, что на него непохоже. Может быть,
специально запустили эту версию о газе, чтобы притупить
бдительность террористов, чтобы их успокоить и расслабить?

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