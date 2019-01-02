Хотя в Магнитогорске ещё ведутся поиски людей под обломками дома, с места ЧП убраны почти все медицинские бригады

Сегодня там оставлена только одна «скорая помощь». Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинский области. При этом подчёркивается, что при необходимости дополнительные медики прибудут в любой момент.

По данным властей, до сих пор неизвестна судьба 27-ми жителей дома, одна из секций которого обрушилась два дня назад. Из-под обломков извлечены тела 16-ти человек. По официальной версии, в доме взорвался бытовой газ. Несколько уральских интернет-изданий пишут, что имел место теракт.