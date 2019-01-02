Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в Магнитогорске
Спасатели ведут поиски 27 человек после частичного обрушения дома из-за взрыва газа в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Спасатели ведут поиски 27 человек после частичного обрушения дома из-за взрыва газа в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Комментарии3
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gordy 02 января 2019 | 10:45
В надежде на чудо?
smith_1984_ 02 января 2019 | 10:56
Ужасная трагедия ,и читаю вот что это мог быть теракт .И так задумался ,вот почему наверно так важно чтобы на рынке недвижимости ,съема квартир был порядок и учет наверно какой то .Подумал гипотетически элементарно использовать съем квартиры чтобы целый подъезд обрушить ,или пол дома .Снял квартиру ,открыл что то в нужный момент ,или заложил что то ,и в нужный момент и т.д. Это ужасно ,соболезнования .
smith_1984_ 02 января 2019 | 11:00
Если наверно это не просто бытовой газ ,это как то повлияет на съем квартир в стране ,может квартиру будет сложнее снять ,или как то это участковым будет проверяться ,кто снимает квартиру ,не поддельные ли документы и т.д., наверно .