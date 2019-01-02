Сомали выдворяет главу миссии ООН в стране

Николас Хейсом объявлен «персоной нон грата». Власти африканского государства обвинили его во вмешательстве во внутренние дела. Это произошло после того, как Хейсом призвал правительство объяснить причины гибели мирных граждан во время разгона акции протеста в прошлом году.