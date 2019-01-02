Сомали выдворяет главу миссии ООН в стране
Николас Хейсом объявлен «персоной нон грата». Власти африканского государства обвинили его во вмешательстве во внутренние дела. Это произошло после того, как Хейсом призвал правительство объяснить причины гибели мирных граждан во время разгона акции протеста в прошлом году.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 02 января 2019 | 10:49
Ну вот, братские нам по Духовности Сомали подают отличный пример!
Гнать в шею все эти ООН и прочих правозащитников!
Владимир Владимирыч сам решит, кого убивать, а кого просто посадить, без всех этих либерастов!
alexey65 02 января 2019 | 10:52
Россия это Сомали, но со снегом!