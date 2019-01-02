Евгения Альбац решила в Новом году оставить пост главного редактора журнала New Times
Она объявила об этом в прямом эфире Эха Москвы.
Евгения Альбац возглавляет New Times с 2009 года. Выпуск печатной версии был прекращён из-за финансовых проблем в позапрошлом году.
Комментарии2
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oblom0011 02 января 2019 | 10:39
Неожиданная победа Еврейских скреп над либерализьмой...
Вонючему совковому быдлу, которое кинула старая еврейка, - привычно сосать.
parasuk_ 02 января 2019 | 10:39
Попрошайничать у альбац получилось лучше чем быть редактором :)