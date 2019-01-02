Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет

Печальную новость сообщила в Фейсбуке вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга, опубликовав фотографию артиста с подписью «RIP», что означает «покойся с миром». Никаких подробностей она не уточнила. Друзья и коллеги оставляют в комментариях соболезнования и слова поддержки.

Владимир — сын ныне покойного актера, режиссера и продюсера Ивана Дыховичного — героя стихотворения Высоцкого «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного — Ваню Дыховичного». В 2014-м он окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Соловьева. Успел сняться в семи картинах. Самая известная из них — «Лето» Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое. Сыграл он также в фильме Сергея Комарова «Невидимки», в сериале «Бессонница» и других.

О месте и времени похорон пока ничего не сообщается.