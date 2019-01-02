Тела уже 14-ти человек извлечены из-под обломков жилого дома в Магнитогорске
Это последние данные МЧС. Судьба ещё примерно 30-ти жителей многоэтажки до сих пор неизвестна. С места ЧП отозваны почти все медицинские бригады. Там осталась дежурить только одна «скорая помощь», сообщила пресс-служба губернатора.
Разбор завалов продолжается уже третьи сутки. На Южном Урале сохраняется морозная погода. Сейчас в Магнитогорске минус 17.
Комментарии1
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pravdatut 02 января 2019 | 10:59
Пенсионеров будет меньше.