Тела уже 14-ти человек извлечены из-под обломков жилого дома в Магнитогорске

Это последние данные МЧС. Судьба ещё примерно 30-ти жителей многоэтажки до сих пор неизвестна. С места ЧП отозваны почти все медицинские бригады. Там осталась дежурить только одна «скорая помощь», сообщила пресс-служба губернатора.

Разбор завалов продолжается уже третьи сутки. На Южном Урале сохраняется морозная погода. Сейчас в Магнитогорске минус 17.