ВАДА выступило с официальным заявлением по поводу отсутствия доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории

Условие ВАДА не было выполнено российской стороной в установленный срок.

РУСАДА было восстановлено в статусе в сентябре 2018 года, однако ВАДА поставило жёсткое условие: до 31 декабря Россия была обязана предоставить оригинал электронной базы данных из Московской лаборатории. Тем не менее, доступ к данным к указанному сроку получен не был.

Президент ВАДА Крейг Риди выразил разочарование в связи с создавшейся ситуацией. По его словам, «Органзиция провела усердную работу вместе с российскими властями в стремлении уложиться в оговоренные сроки. Теперь процесс, который исполнительный комитет согласовал в сентябре, будет запущен», — приводит слова Риди пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Решение в отношении РУСАДА будет принято на ближайшем исполкоме ВАДА 14–15 января.

Не смотря на это в ВАДА подчеркнули, что сотрудничество с РУСАДА продолжается.