ВАДА выступило с официальным заявлением по поводу отсутствия доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории
Условие ВАДА не было выполнено российской стороной в установленный срок.
РУСАДА было восстановлено в статусе в сентябре 2018 года, однако ВАДА поставило жёсткое условие: до 31 декабря Россия была обязана предоставить оригинал электронной базы данных из Московской лаборатории. Тем не менее, доступ к данным к указанному сроку получен не был.
Президент ВАДА Крейг Риди выразил разочарование в связи с создавшейся ситуацией. По его словам, «Органзиция провела усердную работу вместе с российскими властями в стремлении уложиться в оговоренные сроки. Теперь процесс, который исполнительный комитет согласовал в сентябре, будет запущен», — приводит слова Риди пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Решение в отношении РУСАДА будет принято на ближайшем исполкоме ВАДА 14–15 января.
Не смотря на это в ВАДА подчеркнули, что сотрудничество с РУСАДА продолжается.
Комментарии10
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alexey65 02 января 2019 | 10:16
Как же так?
Ведь Песков обо всем договорился?
Кто-нибудь еще сомневается, что в верхушке страны одни имбицилы?
vasilevich58 02 января 2019 | 11:04
Подозреваю, что путинские решили таким образом сэкономить на подготовке сборных к Олимпиаде и чемпионатам Мира.
Типа, нас туда всё равно не допускают.
Мерзавцы с боеголовками вместо голов и с богатствами. недвижимостью и помётом в тылу ненавидимого врага!
nikwgs 02 января 2019 | 10:18
В последнем предложении - "несмотря" пишется вместе!
А "главный" на "прямой линии" опять врал, что допинговая программа не на "государственном уровне"!? А кто, кроме него мог запретить предоставить пробы?! А до этого приказать ФСБ-шникам подменить допингпробы?!
detul 02 января 2019 | 11:02
nikwgs: Откуда у Вас инсайд о том, что привезенное ВАДА оборудование было сертифицировано в России (согласовано для отбора данных). Не держите такую важную информацию, поделитесь.
ly4_sveta 02 января 2019 | 10:21
ВАДА... Наивные и доверчивые лохи. Вас чекисты просто
разводят! Водят за нос! «Усердную работу вместе с российскими
властями...» Уже смешно.
alexey65 02 января 2019 | 10:44
ly4_sveta: А кого там чекисты развели?
Сейчас дисквалифицируют РУСАДА и перекроют для российских спортсменов дорогу на все международные старты.
mikr 02 января 2019 | 10:24
По правилам ВАДА инспекция местных лабораторий должна выглядеть следующим образом:
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1. Комиссия ВАДА прибывает на место инспекции и привозит с собой аналитическое оборудование.
2. Проверяемая лаборатория имеет право со своей стороны убедиться в исправности этого оборудования. С этой целью применяется специальный контрольный комплекс препаратов, которые поставляет ВАДА именно для тестирования оборудования на местах. Если данные, полученные в результате анализа этих препаратов совпадают с паспортными данными этих препаратов, то оборудование считается исправным, и на него выдается местный сертификат.
3. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО местная лаборатория ОБЯЗАНА предоставить свои материалы и базы данных для проведения инспекции.
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Насколько известно, комиссия ВАДА вопреки установленному порядку не предоставила привезенное оборудование для местной поверки и сертификации. Соответственно, это оборудование не считается поверенным. В таком случае имеются основания предполагать, что результаты его работы будут искажены, вследствие чего могут пострадать невиновные спортсмены и спортивные ассоциации. Учитывая эти соображения РУСАДА принимает совершенно верное и абсолютно законное решение о недопущении комиссии ВАДА к инспекции лаборатории РУСАДА до момента предоставления всех необходимых сертификатов. Поэтому все претензии ВАДА к РУСАДА являются необоснованными, а в случае принятия каких-то санкций, они будут немедленно и успешно обжалованы в спортивном арбитраже САС.
alexey65 02 января 2019 | 10:42
mikr: Ты сам-то читаешь, что тебе начальник дал?
Принимающая сторона тестирует своим образцовым комплектом препаратов оборудование перед инспекцией.
ВАДА отказалось тестировать?
Откуда такая информация и зачем им было это делать?
Ни о какой сертификации речь не идет.
Но наши кретины, судя по всему, не могут предоставить данные для проверки, т.к. по ее результатам всех оставшихся "чемпионов Олимпиады" дисквалифицируют.
Остается нести чушь, которую ты озвучил, и строить из себя обиженных.
rampa 02 января 2019 | 10:44
mikr: разве в новости говорится об инспекции местных лабораторий? Причиной называется: "до 31 декабря Россия была обязана предоставить оригинал электронной базы данных из Московской лаборатории. Тем не менее, доступ к данным к указанному сроку получен не был"
alexey65 02 января 2019 | 10:58
rampa: ВАДА предоставило несертифицированную флэшку.
Процесс сертификации заключается в записи на нее новогоднего обращения президента и дальнейшем его прослушивании со сличением текста с контрольным.
Да если бы и образцы мочи из банок потребовали, какое там на хрен такое оборудование требуется, чтобы отлить ее из одной банки в другую?