Американские дипломаты в Москве ждут разрешения от российских властей на свидание с арестованным Полом Уиланом
Этого гражданина США подозревают в шпионаже, он был арестован в канун Нового года. Вчера его родственники заявили, что арестованный не был шпионом, хотя прежде служил в армии в подразделениях морской пехоты. В Москву Пол Уилан приехал с частным визитом на свадьбу друга, рассказал его брат Дэвид телеканалу CNN.
Газета «Вашингтон Пост» сегодня сообщила новые подробности о личности Пола Уилана. Оказывается. Из армии он был уволен за воровство. За это он даже был судим.
Комментарии1
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alexey65 02 января 2019 | 10:49
Возможно, этот мерзавец даже изменял жене или ходил в синагогу!
Каким боком это относится к шпионажу?
ФСБ наконец предоставило какую-нибудь информацию о том, что сотворил этот негодяй?