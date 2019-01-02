Американские дипломаты в Москве ждут разрешения от российских властей на свидание с арестованным Полом Уиланом

Этого гражданина США подозревают в шпионаже, он был арестован в канун Нового года. Вчера его родственники заявили, что арестованный не был шпионом, хотя прежде служил в армии в подразделениях морской пехоты. В Москву Пол Уилан приехал с частным визитом на свадьбу друга, рассказал его брат Дэвид телеканалу CNN.

Газета «Вашингтон Пост» сегодня сообщила новые подробности о личности Пола Уилана. Оказывается. Из армии он был уволен за воровство. За это он даже был судим.