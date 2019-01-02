Взрыв дома мог быть терактом, пишут несколько уральских изданий

Силовые структуры этого не подтверждают.

Специалистам удалось обнаружить место взрыва, произошедшего в подъезде дома в Магнитогорске 31 декабря: по словам источника издания Znak.com, там обнаружены следы гексогена. Речь идет о квартире на третьем этаже, которую за день до трагедии снял некий мужчина. Собеседник челябинского портала 74.ru в силовых структурах рассказал, что изначально теракт планировался в одном из торговых центров Магнитогорска. В Следственном комитете уже отреагировали на эти сообщения, заявив, что следов взрывчатки найдено не было, но при этом работники ведомства отрабатывают все возможные версии взрыва.

Также источники изданий утверждают, что обрушение подъезда дома в Магнитогорске связано с ЧП с маршруткой, произошедшим накануне вечером. По их данным, «Газель» загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Znak.com сообщает, что трое предполагаемых злоумышленников пытались отстреливаться и были убиты. Еще одному удалось уйти, сейчас его разыскивают. Официального подтверждения этой информации нет.

Сегодня в Челябинской области день траура по погибшим в Магнитогорске.