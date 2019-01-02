Взрыв дома мог быть терактом, пишут несколько уральских изданий
Силовые структуры этого не подтверждают.
Специалистам удалось обнаружить место взрыва, произошедшего в подъезде дома в Магнитогорске 31 декабря: по словам источника издания Znak.com, там обнаружены следы гексогена. Речь идет о квартире на третьем этаже, которую за день до трагедии снял некий мужчина. Собеседник челябинского портала 74.ru в силовых структурах рассказал, что изначально теракт планировался в одном из торговых центров Магнитогорска. В Следственном комитете уже отреагировали на эти сообщения, заявив, что следов взрывчатки найдено не было, но при этом работники ведомства отрабатывают все возможные версии взрыва.
Также источники изданий утверждают, что обрушение подъезда дома в Магнитогорске связано с ЧП с маршруткой, произошедшим накануне вечером. По их данным, «Газель» загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Znak.com сообщает, что трое предполагаемых злоумышленников пытались отстреливаться и были убиты. Еще одному удалось уйти, сейчас его разыскивают. Официального подтверждения этой информации нет.
Сегодня в Челябинской области день траура по погибшим в Магнитогорске.
Комментарии18
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arye_11 02 января 2019 | 10:06
Вероятнее всего - теракт.
Два дня официоз продержался на варианте бытовой аварии, чтобы не омрачить празднование Нового Года, а сейчас пойдут в сознанку.
traxau_okurka 02 января 2019 | 10:10
arye_11: путин - это смерть, голод, нищета и беспросвет.
oblom0011 02 января 2019 | 10:27
traxau_okurka:
"""""Согласно октябрьскому отчету МВФ, Украина оказалась самым бедным государством Европы в 2018 году ВВП на душу населения у Украины даже ниже, чем у Молдовы. По подсчетам экспертов фонда, на Украине ВВП на душу населения составляет $2660, в Молдове этот показатель $2690. Для сравнения: в Беларуси ВВП на душу населения $5730 (почти в 2,2 раза выше, чем в Украине), в России $10960 (превышает более чем в 4 раза)"""""
putimuti 02 января 2019 | 10:53
oblom0011: Здесь про взрыв в Магнитогорске, а ты - про Украину. Шёл бы ты на украинский сайт.
gordy 02 января 2019 | 11:04
"Собеседник челябинского портала 74.ru в силовых структурах рассказал, что изначально теракт планировался в одном из торговых центров Магнитогорска."
Явился с повинной?
ser_gey_love_row 02 января 2019 | 10:07
Я сразу понял, что это Зорян и Шкиряк, их почерк.
oblom0011 02 января 2019 | 10:20
ser_gey_love_row:
Не переживайте, любезный, ничего страшного - сделают ещё парочку котлов на Донбассе, набьют свидомой лохлятинки и успокоятся...
yralez 02 января 2019 | 10:08
На Украину двинем ?
putin_itogy 02 января 2019 | 10:19
yralez: Будет зависить от того кто снял квартиру,
таджик или "укробандеровец"..
gregor 02 января 2019 | 10:18
Патрушева с мешками с " сахаром " не замечали ?
Я бы не удивился , ни сколечки .
vasya_von_smetankin 02 января 2019 | 10:20
"Биндеровцы. Возвращение Легенды."
Ищите на страницах российской прессы и на федеральных каналах.
za_stalina 02 января 2019 | 10:21
На гербе украинской военной разведке неслучайно указана цель - Россия.
dominator13 02 января 2019 | 10:29
Вообще по фиг,что это было. Тут своих головняков хватает.
tina56 02 января 2019 | 10:37
Так и не было сомнений, что это был не метан. От взрыва бытового газа пострадала бы сама квартира и только.
glius 02 января 2019 | 10:43
Какая разница, теракт или взрыв газа и так ясно, что страна пользуется технологиями и жильём, построенными в прошлом веке "товарищами", загнавшими людей в железобетонные бараки, где нормальным людям просто жить нельзя с семьями, что впрочем и показало время, люди мрут и отказываются рожать детей.
neyexo 02 января 2019 | 11:01
glius:
люди охотно идут в эти бараки. Целые районы ждут, когда их снесут.
Не всем четко говорят, когда, иначе сами давно водопровод и канализацию сделали бы.
s_vlad 02 января 2019 | 10:55
Скорее всего так и есть ..
askol2016 02 января 2019 | 10:55
Гэбня только и может заниматься ловлей липовых шпионов, взрывом жилых домов и отслеживанием "шпионских" СМСок о перевозке танков по жд