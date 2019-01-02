Число погибших в Магнитогорске выросло до 14
Об этом в последний час сообщили в штабе поисково-спасательных работ. По-прежнему неизвестна судьба около 30 жильцов многоэтажного дома, одна из секций которого обрушилась после взрыва двое суток назад.
Следственный комитет уверяет, что на обломках здания не было обнаружено никаких следов взрывчатки или её компонентов. Между тем, несколько уральских интернет-изданий, в том числе, сайт «Znak.com» накануне поздно вечером сообщили со ссылкой на свои источники, что причиной взрыва жилого дома в Магнитогорске мог быть теракт.
Комментарии1
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alex949 02 января 2019 | 10:23
Знак.com, наиболее опытное и авторитетное издание, а не какойто следком будет определять виновных в России будующего !