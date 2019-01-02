Правоохранительные органы начали свою проверку ночного ЧП в парке Горького в Москве
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники. В новогоднюю ночь сразу после трансляции обращения президента обрушился деревянный мост над катком. Более 10 человек получили травмы и переломы и были госпитализированы. По распоряжению мэра директор парка Горького вчера был уволен. Столичные власти пообещали всем пострадавшим крупные материальные компенсации.
Комментарии3
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za_stalina 02 января 2019 | 09:49
Проверяльщики
sasass 02 января 2019 | 10:07
Оказывается и разрушая можно хорошие деньги заработать , ибо при строительстве одни гроши платят - видимо надо нормально платить при строительстве и рушиться ничего не будет...
dominator13 02 января 2019 | 10:32
Везе людям. Отдохнут в больнице и много бабла срубят.