Правоохранительные органы начали свою проверку ночного ЧП в парке Горького в Москве

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники. В новогоднюю ночь сразу после трансляции обращения президента обрушился деревянный мост над катком. Более 10 человек получили травмы и переломы и были госпитализированы. По распоряжению мэра директор парка Горького вчера был уволен. Столичные власти пообещали всем пострадавшим крупные материальные компенсации.