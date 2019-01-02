В США идёт подготовка к визиту главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Его пригласило американское Аэрокосмическое агентство. ТАСС передаёт, что ряд законодателей и чиновников критикуют эту инициативу, поскольку в отношении Рогозина были введены персональные санкции. В NASA по этому поводу ещё в прошлом году говорили, что ограничения должны быть временно сняты.