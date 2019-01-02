В США идёт подготовка к визиту главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина
Его пригласило американское Аэрокосмическое агентство. ТАСС передаёт, что ряд законодателей и чиновников критикуют эту инициативу, поскольку в отношении Рогозина были введены персональные санкции. В NASA по этому поводу ещё в прошлом году говорили, что ограничения должны быть временно сняты.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 02 января 2019 | 09:36
Денег просить будут насовские нищеброды у батутника.
Только воры не делятся.
wild_division 02 января 2019 | 09:38
Готовят площадку для приземления жиртреста после запуска батутом.
piter_ug 02 января 2019 | 09:37
Любопытно, зачем им батутист?
Может американцы хотят начать изучение глубин мирового океана?
tag188 02 января 2019 | 09:38
Поржать наверное захотелось. Бесплатный новогодний концерт.
ostapba 02 января 2019 | 09:39
Маркова нужно с собой прихватить..
Серёгу..
Для более частого цитирования он незаменим.
До колик даже..
alo0000 02 января 2019 | 09:40
Это - прорыв! Руководителя самой коррупционной отрасли позвать, это ж как надо подставиться Госдепу.
bratec_kot_voskrese 02 января 2019 | 09:46
Поедет инструкции получать, заодно бургеров пожрет и свою недвижимость проведает.
vilingrad 02 января 2019 | 09:49
В США идёт подготовка к визиту»
Это он сам про свой визит? Кому нужен этот пузатый некомпетентный журналюга?
matsuvi 02 января 2019 | 09:56
Величайший гений космонавтики приезжает. Как же тут не готовиться.
detul 02 января 2019 | 10:09
Зачем вводить санкции и отменять их, если кто-то просто собирается приехать .... Хотя как это демократично. Настоящие хозяева своего слова.
sasass 02 января 2019 | 10:11
Зачем , интересно , едет - все равно он там ничего не поймет...