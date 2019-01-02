Один из камчатских вулканов угрожает авиасообщению в регионе
Из-за извержения Шивелуча облако из газа, пара и пепла растянулось более, чем на 80 километров. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на учёных. В результате был установлен «оранжевый» цветовой код опасности для авиации. Пепел вулкана угрожает низколетящим самолётам.
Комментарии5
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perestarok 02 января 2019 | 09:48
"Один из камчатских вулканов угрожает авиасообщению в регионе"
Опять Россию санкциями накажут?
neyexo 02 января 2019 | 09:48
Активность вулканов повсюду - сначала в Италии, потом в Индонезии, теперь - на Камчатке
krestianin_067rus Михаил Никитин 02 января 2019 | 10:17
А там, прям боинги авиасообщаются, трутся бортами, дай слетать на Камчатку! - центр цивилизации... :)))
sasass 02 января 2019 | 10:21
Пора Рогозину использовать природные вулканы для запуска ракет и на Камчатке построить вулканический космодром - вот где можно буде сэкономить колоссальное количество ракетное топливо...)))
terens 02 января 2019 | 10:26
А экипаж вулкана заплатил за выброс ЦО2? они же все мировые годовые квоты перекроют.