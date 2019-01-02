"Один из камчатских вулканов угрожает авиасообщению в регионе"

Из-за извержения Шивелуча облако из газа, пара и пепла растянулось более, чем на 80 километров. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на учёных. В результате был установлен «оранжевый» цветовой код опасности для авиации. Пепел вулкана угрожает низколетящим самолётам.