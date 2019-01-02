"Российские власти должны дать ответ ЕСПЧ о лечении арестованного украинского гражданина Павла Гриба"

Сегодня истекает установленный срок.

19-летний Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. Европейский суд по правам человека потребовал у России сообщить о его состоянии здоровья еще в середине сентября. В октябре к молодому человеку не пустили в СИЗО украинских врачей, а 18 декабря ЕСПЧ затребовал у России медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба. Сегодня истекает срок, отведенный Страсбургским судом. 19-летний украинец в августе поехал в Белоруссию и пропал. Вскоре его нашли в России, в краснодарском СИЗО. ФСБ обвиняет гражданина Украины в том, что он убеждал в интернет-переписке знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе. 17-летняя жительница Сочи рассказала в интервью «Еврорадио», что встретиться с Павлом Грибом в Белоруссии ее заставили сотрудники ФСБ. По словам девушки, они угрожали возбудить против нее дело о терроризме.

Российские власти пока не сообщали, направили ли они в ЕСПЧ затребованные материалы.