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09:31, 02 января 2019

Российские власти должны дать ответ ЕСПЧ о лечении арестованного украинского гражданина Павла Гриба

Сегодня истекает установленный срок.

19-летний Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. Европейский суд по правам человека потребовал у России сообщить о его состоянии здоровья еще в середине сентября. В октябре к молодому человеку не пустили в СИЗО украинских врачей, а 18 декабря ЕСПЧ затребовал у России медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба. Сегодня истекает срок, отведенный Страсбургским судом. 19-летний украинец в августе поехал в Белоруссию и пропал. Вскоре его нашли в России, в краснодарском СИЗО. ФСБ обвиняет гражданина Украины в том, что он убеждал в интернет-переписке знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе. 17-летняя жительница Сочи рассказала в интервью «Еврорадио», что встретиться с Павлом Грибом в Белоруссии ее заставили сотрудники ФСБ. По словам девушки, они угрожали возбудить против нее дело о терроризме.

Российские власти пока не сообщали, направили ли они в ЕСПЧ затребованные материалы.

Комментарии

8

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region62 02 января 2019 | 09:33

Пристрелите этого хохляцкого утырка-мир будет чище.

vasilevich58 02 января 2019 | 10:08

Очевидно, что дело сфабриковано, ублюдки в погонах получат награды и очередные звания.
Ещё один заложник в лапах у ботоксного гауляйтера!

perestarok 02 января 2019 | 09:52

"Российские власти должны дать ответ ЕСПЧ о лечении арестованного украинского гражданина Павла Гриба"

У нас людей не больно лечат, а тут Грибы надо лечить.

kramm 02 января 2019 | 09:59

До сих пор РФ являлась суверенной страной и никому
кроме своего народа ничего не должна.

И какая организация на Земле может что-либо от нее потребовать?

Вежливо попросить да, пойти на встречу да.

looking_deep_into 02 января 2019 | 10:12

Эхо москвы, вы погрязли в рекламе. Ваш сайт просто уродлив, неудобен, не оптимизирован и огромное количество мешающей рекламы, которая подгружается во время просмотра страницы и жутко мешает.

poluputing 02 января 2019 | 10:15

а фюрерок и его команда любят покуражиться. А наказывает за это Господь простых магнитогорцев

sasass 02 января 2019 | 10:26

Обменным материалом запасаются......

casanty 02 января 2019 | 10:28

Мутное дело , но выкручиваться как-то надо...А ведь уже припекает ...

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