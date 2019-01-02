Российские власти должны дать ответ ЕСПЧ о лечении арестованного украинского гражданина Павла Гриба
Сегодня истекает установленный срок.
19-летний Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. Европейский суд по правам человека потребовал у России сообщить о его состоянии здоровья еще в середине сентября. В октябре к молодому человеку не пустили в СИЗО украинских врачей, а 18 декабря ЕСПЧ затребовал у России медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба. Сегодня истекает срок, отведенный Страсбургским судом. 19-летний украинец в августе поехал в Белоруссию и пропал. Вскоре его нашли в России, в краснодарском СИЗО. ФСБ обвиняет гражданина Украины в том, что он убеждал в интернет-переписке знакомую жительницу Кубани подорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе. 17-летняя жительница Сочи рассказала в интервью «Еврорадио», что встретиться с Павлом Грибом в Белоруссии ее заставили сотрудники ФСБ. По словам девушки, они угрожали возбудить против нее дело о терроризме.
Российские власти пока не сообщали, направили ли они в ЕСПЧ затребованные материалы.
Комментарии8
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region62 02 января 2019 | 09:33
Пристрелите этого хохляцкого утырка-мир будет чище.
vasilevich58 02 января 2019 | 10:08
Очевидно, что дело сфабриковано, ублюдки в погонах получат награды и очередные звания.
Ещё один заложник в лапах у ботоксного гауляйтера!
perestarok 02 января 2019 | 09:52
"Российские власти должны дать ответ ЕСПЧ о лечении арестованного украинского гражданина Павла Гриба"
У нас людей не больно лечат, а тут Грибы надо лечить.
kramm 02 января 2019 | 09:59
До сих пор РФ являлась суверенной страной и никому
кроме своего народа ничего не должна.
И какая организация на Земле может что-либо от нее потребовать?
Вежливо попросить да, пойти на встречу да.
looking_deep_into 02 января 2019 | 10:12
Эхо москвы, вы погрязли в рекламе. Ваш сайт просто уродлив, неудобен, не оптимизирован и огромное количество мешающей рекламы, которая подгружается во время просмотра страницы и жутко мешает.
poluputing 02 января 2019 | 10:15
а фюрерок и его команда любят покуражиться. А наказывает за это Господь простых магнитогорцев
sasass 02 января 2019 | 10:26
Обменным материалом запасаются......
casanty 02 января 2019 | 10:28
Мутное дело , но выкручиваться как-то надо...А ведь уже припекает ...