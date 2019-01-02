Минувшим вечером в Магнитогорске произошло ещё одно ЧП
Микроавтобус «Газель», по одним данным, сгорел, по другим – взорвался. Это случилось на том же проспекте Карла Маркса, где находится и частично обрушившийся дом. По версии властей, причиной была техническая неисправность. Но местные издания, в частности, сайт «74.ру» сообщают, что в маршрутке могли находиться предполагаемые террористы. Очевидцы разместили в интернете видео горящей машины, при этом слышны звуки, очень напоминающие стрельбу из оружия.
Комментарии5
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poluputing 02 января 2019 | 09:47
жидобандеровцы оккупируют Магнитогорск? Бей хохлов в их уральской колыбели? Не удивлюсь, если нужная визиточка всё таки найдётся
davi__koloradov 02 января 2019 | 09:49
Пока рашкованы спиваются в окопах Лугандона и Сирии, их жен и детей взрывают в домах на рашке.
vasilevich58 02 января 2019 | 10:11
Может в маршрутке тоже газовая плита взорвалась?
drandrew 02 января 2019 | 10:14
Гоблин использует все теже методы для поднятия рейтинга. Вспоминаем, что было 20 лет назад - Кашира, норд ост.....
sasass 02 января 2019 | 10:30
Слово " терроризм " в России под запретом , как и слово "игил"...