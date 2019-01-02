Минувшим вечером в Магнитогорске произошло ещё одно ЧП

Микроавтобус «Газель», по одним данным, сгорел, по другим – взорвался. Это случилось на том же проспекте Карла Маркса, где находится и частично обрушившийся дом. По версии властей, причиной была техническая неисправность. Но местные издания, в частности, сайт «74.ру» сообщают, что в маршрутке могли находиться предполагаемые террористы. Очевидцы разместили в интернете видео горящей машины, при этом слышны звуки, очень напоминающие стрельбу из оружия.