Число погибших в Магнитогорске выросло до 13
Под обломками жилого дома были обнаружены ещё несколько тел. Об этом полчаса назад сообщили представители МЧС. Таким образом, спустя двое суток после обрушения одной из секций многоэтажки, неизвестна судьба примерно 30-ти человек.
СК уверяет, что на обломках здания не обнаружено никаких следов взрывчатки. Между тем, интернет-издание «Znak.com» со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной обрушения дома был теракт, якобы в одной из квартир находился гексоген.
Комментарии2
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ostapba 02 января 2019 | 09:29
....Под взрывом понимают явление, связанное с выделением большого количества энергии в ограниченном объёме за очень короткий промежуток времени. И если в сосуде воспламенилась горючая газовая смесь, но сосуд выдержал образовавшееся вследствие этого давление, то — это не взрыв, а простое сгорание газов. Если же сосуд разорвался — это взрыв.
.Если представить шкалу загазованности какого-либо объёма (помещения, сосуда и т.д.) в объёмных процентах от 0% до 100%, то получится, что при загазованности СН4:
- от 0% до 1% - горение невозможно, так как газа, по отношению к воздуху, слишком мало;
- от 1% до 5% - горение возможно, но не устойчиво (концентрация газа небольшая);
- от 5% до 15% (1 вариант) - горение возможно от источника зажигания, и (2 вариант) – горение возможно без источника зажигания (нагрев газовоздушной смеси до температуры самовоспламенения);
- от 15% до 100% - горение возможно, и устойчиво.
Сам процесс горения может происходить двумя способами:
- от источника зажигания - в данном случае газовоздушная смесь воспламеняется в «точке вноса» источника зажигания. Далее по цепной реакции, газовоздушная смесь поджигает сама себя, образуя «фронт распространения пламени», с направлением движения от источника зажигания;
- без источника зажигания – в данном случае газовоздушная смесь воспламеняется одновременно (мгновенно) во всех точках загазованного объёма. Отсюда произошли такие понятия как нижний и верхний концентрационные пределы взрываемости газа, так как такое воспламенение (взрыв) возможно только в пределах загазованности от 5% до 15% объёмных.
Условия, при выполнении которых произойдёт взрыв газа:
- концентрация газа (загазованность) в газовоздушной смеси от 5% до 15%;
- закрытый объём;.
ostapba 02 января 2019 | 09:36
......В прежнее время рудокопы часто брали клетку с канарейкой в шахту и во время работы следили за птицей. Если она внезапно начинала проявлять признаки беспокойства или падала, люди поспешно покидали выработку. К тому же эти птички имеют свойство постоянно петь, что являлось звуковой сигнализацией: пока слышалось пение, можно было работать спокойно.
На протяжении нескольких веков британское горное законодательство в обязательном порядке предписывало держать в шахтах канареек для обнаружения газа. Птичек использовали в такой роли до 1986 года, а соответствующая статья оставалась в правилах безопасности для горных работ вплоть до 1995 года.
Многие угольные компании США и Великобритании специально разводили канареек либо покупали отбракованных птиц в зоомагазинах. В основном использовались самки канареек, из-за менее красивого пения стоившие дешевле. Для компаний это было выгоднее, чем обеспечивать шахтёров дорогостоящими лампами Деви.