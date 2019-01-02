Число погибших в Магнитогорске выросло до 13

Под обломками жилого дома были обнаружены ещё несколько тел. Об этом полчаса назад сообщили представители МЧС. Таким образом, спустя двое суток после обрушения одной из секций многоэтажки, неизвестна судьба примерно 30-ти человек.

СК уверяет, что на обломках здания не обнаружено никаких следов взрывчатки. Между тем, интернет-издание «Znak.com» со ссылкой на свои источники сообщает, что причиной обрушения дома был теракт, якобы в одной из квартир находился гексоген.