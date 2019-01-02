Закон «о сборе валежника в лесу» вступил в силу с Нового года
Теперь гражданам для сбора веток им упавших деревьев не нужно оформлять специальных разрешений. Это вряд ли поможет решить проблему лесных пожаров, считает эколог Владимир Сливяк.
Ранее в особых случаях за самовольный сбор валежника и сухостоя Уголовный Кодекс предусматривал до 2 лет лишения свободы.
Комментарии5
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serjo1977 02 января 2019 | 09:09
Ура! Ну, теперь заживем! :-)
vezdehod1 02 января 2019 | 09:19
Это великое достижение в 2019 году - покруче "пенсионной реформы".
kazlevich1949 02 января 2019 | 09:19
Помните фильм Чаплина "Огни большого города" - мальчишка бежит впереди и камнями бьёт у горожан стёкла в окнах дома... а спустя час по тем же улицам уже идёт стекольщик Чаплин: "А вот кому стёкла вставить"?
Ну теперь и свежеспиленное дерево только с ветками можно спокойно за валежник выдавать... закон есть, не знаю - задом стоял!
sprav77 02 января 2019 | 09:23
Это главная проблема в России.
tag188 02 января 2019 | 09:29
Ну наконец-то настоящий прорыв, который президент обещал сразу после выборов!