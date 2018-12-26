В российском законодательстве не осталось такого понятия, как «дача»

С Нового года есть лишь две формы объединений: садоводческие и огороднические товарищества. Эта новация в конечном итоге ударит по карману садоводов, отметил в интервью «Эху Москвы» московский юрист Леонид Ольшанский.

Леонид Ольшанский уверен, что изначально у властей не было цели повысить сборы с населения. По его словам. Это стало побочным эффектом.