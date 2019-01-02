Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый Дом лидеров обеих партий в Конгрессе

Работа четверти американского правительства приостановлена с 22 декабря. Сегодня же Сенат США соберется на обсуждение бюджета, в рамках которого Трамп требует от Конгресса $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы отказываются это финансировать.

Сенат США сегодня соберется на обсуждение бюджета, но главные события будут происходить 3-го января, когда на свое первое заседание в новом составе — с демократическим большинством, соберется Палата Представителей США. Нэнси Пелоси, которую демпартия изберет спикером, уже объявила, что демократы подготовили проект закона о краткосрочном финансировании, до 8 февраля, Департамента Национальной безопасности — который отвечает за безопасности на границе, и о финансировании до сентября всех остальных федеральных ведомств, затронутых остановкой работы. По этому закону ведомство получит 1,3 миллиарда долларов на укрепление существующих систем безопасности на границе, но не долларом больше. Президент США Дональд Трамп требует 5 миллиардов долларов на строительство стены — или стального забора на границе с Мексикой. Демократы отказываются финансировать строительство стены.

Глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннел сказал, что Сенат не вынесет на голосование никакой законопроект, который не подпишет Трамп.

Сам президент США в своих новогодних твиттах, вперемешку с поздравлениями с Новым годом, прокомментировал законопроект демократов, заявив, что без финансирования стены нет безопасности на границах, но не сказал, что наложит вето на закон. Поэтому остается неясным, есть ли у республиканцев Сената договоренность с Трампом — например, готов ли он будет подписать закон демократов с поправками или нет.

Остановка четверти федерального правительства США привела к тому, что 450 тысяч федеральных госслужащих работают без оплаты, и получат свои деньги потом, а еще 380 тысяч были отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Президент Дональд Трамп отменил свои новогодние каникулы в Мар-А-Лаго. Он планировал отдохнуть 16 дней, но вместо этого остался в Белом Доме.