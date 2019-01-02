Жириновский: В Новом году не следует ожидать усиления санкционного давления на Россию
Такое мнение в интервью «Эху Москвы» сегодня высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский считает, что, напротив, в Новом году следует ожидать смягчения международных санкций в отношении России.
Комментарии5
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wild_division 02 января 2019 | 09:09
Хороший прогноз. На эмоциях .Видимо ночь с мальчиками в сауне у него была позитивно раслабляющей..
vezdehod1 02 января 2019 | 09:29
Впервые в жизни Вольфович употребил "Боярышник" и он ударил ему в голову.
stasew 02 января 2019 | 09:09
Офигенный эксперт,спасибо.Ещё один астролог сказал что доллар рухнет,а рубль укрепится.....Дебилы лишнехромосомные.Куда ещё вас должны трахнуть,что бы вы проснулись.
Рабьё.
sprav77 02 января 2019 | 09:25
Жириновскому нет веры. Все они (Миронов, Зюганов) сказочники. Придумывают и придумывают.
rash 02 января 2019 | 09:29
Солгал в интервью, в той части, где сказал о безуспешности санкций - пример Иран.