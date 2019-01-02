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Эксклюзив Эха 09:02, 02 января 2019

Жириновский: В Новом году не следует ожидать усиления санкционного давления на Россию

Такое мнение в интервью «Эху Москвы» сегодня высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский считает, что, напротив, в Новом году следует ожидать смягчения международных санкций в отношении России.

Комментарии

5

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wild_division 02 января 2019 | 09:09

Хороший прогноз. На эмоциях .Видимо ночь с мальчиками в сауне у него была позитивно раслабляющей..

vezdehod1 02 января 2019 | 09:29

Впервые в жизни Вольфович употребил "Боярышник" и он ударил ему в голову.

stasew 02 января 2019 | 09:09

Офигенный эксперт,спасибо.Ещё один астролог сказал что доллар рухнет,а рубль укрепится.....Дебилы лишнехромосомные.Куда ещё вас должны трахнуть,что бы вы проснулись.
Рабьё.

sprav77 02 января 2019 | 09:25

Жириновскому нет веры. Все они (Миронов, Зюганов) сказочники. Придумывают и придумывают.

rash 02 января 2019 | 09:29

Солгал в интервью, в той части, где сказал о безуспешности санкций - пример Иран.

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