Всемирное антидопинговое агентство разочаровано тем, что Россия не выполнила свои обязательства
Эксперты WADA до наступления Нового года так и не получили доступа к материалам из бывшей московской лаборатории. В результате, как сообщает агентство Reuters, будет рассмотрена возможность введения санкций против российского антидопингового агентства.
Комментарии6
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chapter_2 02 января 2019 | 09:13
Публике ничего не известно об исправности или неисправности "оборудования ВАДА", но известно об отсутствии на него непонятного "местного сертификата".
Я думаю, что перечень оборудования, химикатов и методик проверок стандартизованы и установлены ВАДА едиными для всех без исключения национальных лабораторий мира.
Поэтому отсутствие местной сертификации является пустой отговоркой, такой же как и арест допинговых проб в рамках следствия, проводимого СК РФ в отношении Г.Родченкова.
Кремль в рамках проводимой им государственной политики вмешательства в дела спорта стремится не допустить ВАДА к новым разоблачениям преступных деяний.
rihard 02 января 2019 | 09:14
Из Кремля же сказали, что все нормально будет.
otets_zvezdonyi 02 января 2019 | 09:15
немедленная дисквалификация, какое нах разочаровано
leda53 02 января 2019 | 09:26
otets_zvezdonyi: Бюрократическая структура, тем более, международная, не умеет так быстро.
leda53 02 января 2019 | 09:29
otets_zvezdonyi: Представлены ближайшие шаги ВАДА:
«На этой неделе отчёт возглавлявшего делегацию ВАДА в Москве доктора Паскуаля вместе со всеми имеющимися документами по данному делу будет отправлен в независимый комитет по рассмотрению соответствия.
14-15 января 2019 года этот комитет рассмотрит всю предоставленную документацию. Затем направит рекомендации исполнительному комитету ВАДА на основе нового стандарта соответствия.
Исполнительный комитет рассмотрит рекомендации и примет решение в отношении РУСАДА.
Если будет рекомендовано признать Россию не соответствующей кодексу и исполком с этим согласится, то у РУСАДА будет право оспорить данное решение в CAS»
(Из чемпионат.ком)
davi__koloradov 02 января 2019 | 09:24
рашку будут драть ;)