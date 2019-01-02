Обрушение подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могло быть терактом
Так, по крайней мере, утверждают местные издания, которые говорят, что в завалах был обнаружен гексоген.
Взрыв в доме на улице Карла Маркса мог устроить мужчина, который жил в квартире на третьем этаже, утверждают источники интернет-изданий Znak.com и челябинского «74.ru». По их словам, предполагаемый террорист хранил у себя гексоген. Само жилье, уверяют собеседники изданий, он снял в воскресенье – за день до обрушения подъезда. Также они настаивают на том, что изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска. Кроме того, источники изданий утверждают, что с обрушением дома связан взрыв в маршрутке, произошедший накануне. Они говорят, что случившееся было спецоперацией силовиков, в ходе которой были убиты трое террористов, ответственных за обрушение подъезда многоэтажки. Впрочем, Следственный комитет эту информацию опровергает. В ведомстве уверяют, что не нашли в завалах никаких следов взрывчатых веществ.
В ФСБ ранее заявляли, что причиной обрушения подъезда дома в понедельник стал взрыв бытового газа. Причиной же инцидента с маршруткой челябинские власти связывают с «неисправностью газового оборудования».
Комментарии5
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nepeanois 02 января 2019 | 09:16
очевидно гебнюки создали для отчетности очередную террористическую ячейку вроде "нового величия", только теперь к ним пожаловали не дети и подростки, а настоящие бандиты с оружием и взрывчаткой. и эти все провафляли, поэтому теперь решено списать все на газ
vezdehod1 02 января 2019 | 09:26
В России два виновника - "Короткое замыкание" и "Бытовой газ"- остальные могут спать спокойно.
oblom0011 02 января 2019 | 09:28
nepeanois:
Забавно, как вы - тупые либерастические мрази, обворовавшие своих детей и внуков в пользу Усмановых и Ходорковских, - называете Ельцинскую Охранку, пытаясь уйти от ответственности за уничтожение миллионов граждан России после криминальной революции 1991 года...
anticolonel 02 января 2019 | 09:23
Надо верить власти. Там у нас честнейшие люди. Ведь правда?
plidurok Андрей Филимонов 02 января 2019 | 09:27
Теракт снимает вину с местного начальства.