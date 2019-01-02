Обрушение подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могло быть терактом

Так, по крайней мере, утверждают местные издания, которые говорят, что в завалах был обнаружен гексоген.

Взрыв в доме на улице Карла Маркса мог устроить мужчина, который жил в квартире на третьем этаже, утверждают источники интернет-изданий Znak.com и челябинского «74.ru». По их словам, предполагаемый террорист хранил у себя гексоген. Само жилье, уверяют собеседники изданий, он снял в воскресенье – за день до обрушения подъезда. Также они настаивают на том, что изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска. Кроме того, источники изданий утверждают, что с обрушением дома связан взрыв в маршрутке, произошедший накануне. Они говорят, что случившееся было спецоперацией силовиков, в ходе которой были убиты трое террористов, ответственных за обрушение подъезда многоэтажки. Впрочем, Следственный комитет эту информацию опровергает. В ведомстве уверяют, что не нашли в завалах никаких следов взрывчатых веществ.

В ФСБ ранее заявляли, что причиной обрушения подъезда дома в понедельник стал взрыв бытового газа. Причиной же инцидента с маршруткой челябинские власти связывают с «неисправностью газового оборудования».