Из-за ремонтных работ сегодня закрыты несколько станций «синей» ветки московского метро

Недоступны для пассажиров будут станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская». Как пояснили в пресс-службе подземки, это связано с модернизацией инфраструктуры. Утром 6 января работу возобновят четыре станции — «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская». А 9 числа для пассажиров откроют «Измайловскую», «Первомайскую» и «Щелковскую». До закрытых станций жители города смогут добраться на бесплатных компенсационных автобусах. Один маршрут, который свяжет станции метро «Щелковская» и «Курская», будет работать с 2 по 5 января. По второму маршруту автобусы будут ходить от «Щелковской» до «Партизанской» с 6 по 8 января.

Позднее на этой неделе будут закрыты несколько станций «фиолетовой» ветки метро – от Котельников до Лермонтовского проспекта.