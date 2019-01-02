Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с сегодняшнего дня
По решению городских властей, тарифы увеличены на 5 процентов. В частности, одна поездка в метро по карте «Тройка» будет стоить 38 рублей вместо прежних 36. Единый билет на 60 поездок теперь стоит 1900 рублей. В департаменте транспорта подчёркивают, что рост тарифов соответствует среднегодовому уровню инфляции.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
a_111111 02 января 2019 | 08:54
В Эстонии, в прошлом году во многих регионах отменили плату за местный транспорт.
kramm 02 января 2019 | 09:01
a_111111: А как с налогом на недвижимость и авто?
ostapba 02 января 2019 | 08:56
За то крымнаш..
Да и за это тоже..
Даже..
peiper 02 января 2019 | 09:00
зато "как похорошела Москва"!