Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с сегодняшнего дня

По решению городских властей, тарифы увеличены на 5 процентов. В частности, одна поездка в метро по карте «Тройка» будет стоить 38 рублей вместо прежних 36. Единый билет на 60 поездок теперь стоит 1900 рублей. В департаменте транспорта подчёркивают, что рост тарифов соответствует среднегодовому уровню инфляции.