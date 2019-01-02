Евгения Альбац решила в Новом году оставить пост главного редактора журнала New Times
Она объявила об этом в прямом эфире Эха Москвы.
Евгения Альбац возглавляет New Times с 2009 года. Выпуск печатной версии был прекращён из-за финансовых проблем в позапрошлом году.
Комментарии5
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oblom0011 02 января 2019 | 08:44
Неожиданная победа еврейских скреп над либерализмом.
unprejudiced 02 января 2019 | 08:48
Штраф то оплатила? На его уплату всего 60 дней дается. А потом он уже в в двойном размере будет, то есть 44 миллиона, и плюс 22 миллионе по первому решению, итого 66 миллионов. Эй лошки, готовы собирать новые деньги для уплаты штрафа альбац?
serjo1977 02 января 2019 | 08:59
Вас отловим, и продадим на органы (если среди вашего гнилого нутра найдётся хоть что-то пригодное). Получится двойная польза для страны: и Хорошему Человеку поможем, и количество биомусора сократим...
serjo1977 02 января 2019 | 08:53
Безумно жаль, конечно. Хотя, причины понятны - усталость, прежде всего: 10 лет борьбы с разной сволочью - серьёзный срок. Спасибо Вам, Евгения Марковна, за Ваш труд!
dimafon2 02 января 2019 | 08:55
Все ходы просчитаны.