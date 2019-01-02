Американский научный зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы

Он оказался возле самого отдаленного объекта, к которому когда-либо удавалось приблизиться космическим аппаратам. Небесное тело под именем Ultima Thule считается очень древним астероидом. Он расположен более чем в 6 млрд. километров от Земли. Ранее New Horizons стал первым аппаратом, который изучил Плутон, карликовую планету Солнечной системы.